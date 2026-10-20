추미애 지사 "소방관 처우 개선, 국가 예산 뒷받침돼야"

추미애 경기도지사가 소방관 처우 개선과 관련한 발언 논란에 대해 “표현이 부적절하고 의도치 않게 실수를 한 것 같다”고 밝히면서 국가 차원의 예산 지원 필요성을 거듭 강조했다.

20일 경기도에 따르면 추 지사는 이날 수원 경기아트센터 소극장에서 열린 ‘제10회 경기도 종교인 어울림 한마당’에 참석해 “어제는 순직 소방관 영결식이 있었다”며 “소방이 국가직인데 그에 걸맞은 예산 뒷받침이 안 돼 국가에서 신경 써야 한다고 호소하다 보니 표현이 부적절하고 의도치 않게 실수를 한 것 같다”고 말했다.

▲제10회 경기도 종교인 어울림 한마당 기념촬영 ⓒ경기도

이어 “본질에서 벗어난 문제들이 자꾸 공방이 되는데, 국가가 기본적으로 돈을 내려보내 줘야 소방관 처우를 개선하고 시스템을 제대로 짤 수 있다는 본질적인 문제는 여전히 남아 있다”고 강조했다.

추 지사는 행사에 앞서 김영진 경기도종교지도자협의회 대표회장, 이성화 경기도기독교총연합회 대표회장, 성효 용주사 주지 등 종교 지도자들과 환담을 나눴다.

축사에서는 종교 간 화합과 포용의 중요성도 언급했다. 추 지사는 “이 자리에서 많은 위안을 받았다”며 “생각이 다름에도 불구하고 생각의 차이를 넘어 문제를 인지하고 화합하는 힘이 우리에게 있는 것 같다”고 말했다.

그러면서 “서로 아우르는 포용의 정신이 굉장히 필요한 때”라며 “종교인 어울림 한마당은 가르침과 이해, 아우름이 있는 자리인 만큼 서로 아우르고 어울리는 기회가 더 많아졌으면 좋겠다”고 덧붙였다.

경기도종교지도자협의회가 주최하고 경기도기독교총연합회가 주관한 이번 행사는 ‘경기도 어울림 음악회’를 주제로 열렸다. 불교·개신교·천주교 지도자와 신자들이 참석한 가운데 종교별 합창단 공연과 3대 종교 연합 합창 등이 진행됐다.

2012년 시작된 경기도 종교인 어울림 한마당은 불교·개신교·천주교가 번갈아 주관하며 종교 간 교류와 상호 이해를 높이기 위해 마련된 행사로, 올해 10회째를 맞았다.