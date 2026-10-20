채현일, 경북경찰청 국감서  “권기창 안동시장 관련 수사 속도 내야”

권기창 경북 안동시장과 측근 등을 둘러싼 의혹이 국회 행정안전위원회의 경북경찰청 국정감사에서 쟁점으로 떠올랐다. 채현일 더불어민주당 의원은 공직선거법 위반 사건의 공소시효를 거론하며 신속한 수사를 촉구했고, 경찰은 기한 내 사건을 마무리하기 위해 수사에 속도를 내고 있다고 답했다.

채 의원(서울 영등포구갑)은 20일 경북경찰청에서 열린 국정감사에서 권 시장 관련 사건을 두고 “측근과 친인척이 다 얽힌 토착 권력 비리 종합세트 같다”고 비판하며 수사 진행 상황을 따져 물었다.

박헌수 경북경찰청장은 “지금 수사 중”이라며 “관계자와 고소·고발인을 조사하고, 압수수색을 해 공소시효 내에 사건이 완결될 수 있도록 박차를 가하고 있다”고 밝혔다.

질의는 안동지역 산불 이재민 임시주택 납품 과정에서 불거진 비리 의혹으로 이어졌다. 채 의원은 안동에서 제기된 의혹이 다른 지역에서도 발생했을 가능성을 언급하며 수사 범위를 넓힐 필요가 있다고 지적했다.

그는 “안동 임시주택 납품 비리 같은 경우는 빙산의 일각일 수 있다”며 “다른 시군에서도 특정한 몰아주기 등 납품 브로커 개입에 대해 들여다봐야 할 것 같다”고 말했다.

공직선거법 위반 사건의 처리 속도를 놓고는 채 의원과 경찰이 서로 다른 수치를 제시했다.

채 의원은 “6·3 지방선거의 공소시효가 12월 3일인데 검찰 단계로 넘어가려면 11월 초까지 수사를 마무리해야 한다”며 “공직선거법 수사 대상자 614명 가운데 133명, 21.7%는 아직 아무 결론이 나지 않았다”고 지적했다.

이에 박 청장은 “저희가 관리하는 통계로는 85% 정도가 완결됐다”며 “나머지도 빨리하겠다”고 답했다.

경북경찰은 지난 8월 권 시장을 공직선거법 위반 혐의로 입건한 뒤 안동시청을 압수수색하는 등 수사를 이어가고 있다. 현재까지 공직선거법 위반 사건 관련자 5명과 산불 이재민 임시주택 납품 비리 의혹 관련자 1명 등 모두 6명이 구속됐다.