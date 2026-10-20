경기도, 민선 9기 첫 조직개편 추진…30개 실국→25개 축소

경기도가 행정 기능을 효율성 있게 통합하고 인공지능(AI)·반도체 등 미래 핵심 분야에 조직 역량을 집중하기 위해 민선 9기 첫 조직개편을 추진한다. 본청 조직은 현행 30개 실국 5담당관 151과에서 25개 실국 5담당관 141과로 조정된다.

도는 이 같은 내용을 담은 조직개편안을 마련해 21일 입법예고할 예정이라고 20일 밝혔다. 이번 개편은 유사·중복 기능을 통합해 행정 효율성을 높이고, 부서 간 칸막이를 줄여 정책 대응 속도와 실행력을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

통합으로 확보한 인력과 조직 역량은 재정, 첨단산업, 노동 안전 등 주요 행정 수요에 재배치할 계획이다.

도는 먼저 세입 전망과 예산 편성, 공유재산 관리 등 분산된 재정 기능을 총괄하는 재정기획국을 신설한다. 교통국과 철도항만물류국, 경기국제공항추진단은 교통혁신실로 통합·격상해 교통수단 간 연계와 광역교통 정책의 총괄 기능을 강화한다.

경제·산업 관련 기능은 경제산업실로 통합해 민생경제와 반도체·첨단산업을 중심으로 정책 연계성을 높인다. 균형발전기획실과 평화협력국, 경기북부특별자치도추진단은 평화균형기획실로 통합해 경기 북동부 지역 발전과 접경지역 지원, 평화협력 정책을 연계한다.

농수산생명과학국과 축산동물복지국은 농축수산생명국으로 합쳐 생산·유통·안전 정책을 통합 관리한다. 도시주택실과 도시개발국은 도시기획국과 주택정책국으로 재편해 공간계획과 주택·택지·도시정비 분야의 역할을 명확히 한다.

공정경제와 특별사법경찰, 체납징수, 행정심판 기능을 통합한 공정경제사회국도 신설한다. 청년·청소년의 사회 진출과 자립 지원을 강화하기 위해 미래평생교육국은 미래세대국으로 개편한다.

조직 통합으로 확보한 역량은 미래 핵심 분야에 집중한다. 반도체 산업 육성을 전담하는 반도체첨단산업기획관을 신설하고, 노동국은 노동산업안전국으로 개편해 노동 현장의 안전관리와 권익 보호 기능을 강화한다.

정두석 도 기획조정실장은 “이번 조직개편은 유사·중복 기능을 통합해 칸막이를 허물고 각 조직의 역할과 책임을 명확히 하는 데 중점을 뒀다”며 “통합으로 확보한 역량을 미래 핵심 분야에 집중해 도민이 체감할 수 있는 정책 성과로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

도는 21일부터 26일까지 조직개편안을 입법예고하고, 이 기간 경기도의회와 노동조합 등 각계 의견을 수렴할 예정이다. 이후 경기도의회 심의·의결을 거쳐 개편안을 최종 확정할 계획이다.