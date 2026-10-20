양양군, 제3회 평생학습축제 ‘모두의 동아리’ 성황리에 마무리

강원특별자치도 양양군(군수 김정중)은 지난 16일부터 18일까지 3일간 남대천 일원에서 개최한 제3회 평생학습축제 ‘모두의 동아리’가 군민과 관광객들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 막을 내렸다고 20일 밝혔다.

'2026 양양송이연어축제'와 연계해 열린 이번 행사는 ‘잘하는 것을 보여주고, 좋아하는 것을 함께하며, 배우고 싶은 것을 서로 가르치는 축제’를 주제로 마련됐다. 지역 평생학습 동아리와 학습자들이 그동안 갈고닦은 재능과 배움의 성과를 군민 및 관광객들과 나누는 뜻깊은 자리였다.

▲지난 16일부터 18일까지 3일간 남대천 일원에서 개최한 제3회 평생학습축제 ‘모두의 동아리’가 군민과 관광객들의 뜨거운 호응 속에 성황리에 막을 내렸다. ⓒ양양군

특히, 단순한 전시·홍보 위주에서 벗어나 ‘보는 축제에서 참여하는 축제’로 방향을 전환해 누구나 직접 배우고 체험하며 즐길 수 있는 프로그램을 대폭 확대해 눈길을 끌었다. 모두 28개의 부스가 열렸다.

이번 행사는 동아리 특성에 맞춰 다채롭게 구성됐다. △보여주는 동아리: 노래, 악기 연주, 밴드, 댄스, 생활체조, 난타, 풍물 등 활기찬 공연 진행 △전시하는 동아리: 미술, 사진, 서예, 민화, 공예, 문해작품 등 지역 학습자들의 열정이 담긴 작품 전시 △함께 해보는 동아리: 줌바·라인댄스, 명상·요가 체험을 비롯해 삼색 술빵 만들기, 바이올린·해금 체험, 명품 민화 자개 체험, 나만의 에코백 만들기 등 일상에서 접하기 힘든 배움의 기회 제공

무엇보다 방문객이 직접 참여하는 체험 프로그램이 큰 인기를 끌었다. 신나는 줌바댄스와 라인댄스, 명상과 요가 체험에는 남녀노소 다양한 연령층이 참여하며 높은 호응을 보였다.

이와 함께 남대천의 풍경 속에서 여유롭게 책을 읽는 북스테이 프로그램이 운영되어 방문객들에게 색다른 즐거움을 선사했다. 축제장 곳곳에서는 동아리 회원들이 직접 강사로 나서 재능을 나누고, 관광객과 군민이 함께 어울려 웃음꽃을 피우며 평생학습의 진정한 의미를 더했다.

아울러 참여 동아리와 기관이 함께한 퍼레이드와 ‘모두의 마당’ 공연은 개별 부스 운영을 넘어 교류와 화합을 이끌어내며 축제 분위기를 한층 고조시켰다.

이번 축제는 평생학습이 특정 연랑이나 계층에 국한되지 않고, 누구나 일상 속에서 재능을 나누고 새로운 배움에 도전할 수 있는 문화임을 증명해 보였다.

양양군 관계자는 “이번 축제는 지역 동아리와 학습자들이 주인공이 되어 군민과 관광객에게 배움의 즐거움을 전하는 뜻깊은 자리였다”며, “앞으로도 군민 누구나 일상에서 배우고 즐기며 함께 성장할 수 있도록 평생학습 참여 기회를 더욱 넓혀 나가겠다”고 말했다.