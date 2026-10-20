전북 490억 방산혁신클러스터, 중앙투자심사 조건부 통과

전북특별자치도가 총사업비 490억 원 규모의 방산혁신클러스터 사업에 대한 행정안전부 중앙투자심사를 통과하며 첨단복합소재 기반 방위산업 생태계 조성을 위한 중요한 발걸음을 내디뎠다.

전북특별자치도는 지난 16일 ‘방산혁신클러스터 사업’이 행정안전부 중앙투자심사에서 조건부 통과했다고 20일 밝혔다.

방산혁신클러스터 사업은 지역 특화산업과 방위산업을 연계해 중소·벤처기업의 방산시장 진입을 지원하고, 첨단 국방기술의 국산화와 지역 방위산업 생태계 조성을 추진하는 사업이다.

총사업비는 490억 원으로 국비와 지방비가 각각 245억 원씩 투입된다. 지방비는 전북도와 전주시가 공동 부담하며, 사업은 올해 하반기부터 5년간 추진된다.

도는 지역의 탄소산업 기반을 활용해 내열복합소재, 경량복합소재, 특수기능소재 등 첨단복합소재 분야를 중심으로 방위산업과의 연계를 강화할 계획이다.

사업은 전주시 탄소산업단지를 중심으로 완주군 국가산업단지와 새만금 부안군 일원 등에서 추진된다. 소재·부품·완제품의 기획과 설계부터 연구·시험, 조달에 이르는 전 과정을 연계하는 지원체계 구축이 핵심이다.

주요 사업은 ▲국방 첨단복합소재 특화형 방산혁신종합지원센터 구축·운영 ▲첨단복합소재·부품 국산화를 위한 연구개발 및 시험평가 플랫폼 구축 ▲방산시장 진입을 위한 맞춤형 사업화 지원 ▲방산 전문인력 양성과 기업 유치·창업 지원 등이다.

특히 지역 기업들이 방산시장 진입 과정에서 겪는 기술개발과 시험평가, 인증, 조달 등의 어려움을 해소할 수 있도록 지원 기반을 마련하고, 시제품 제작과 연구개발 등 기업 지원도 병행할 방침이다.

도는 이번 중앙투자심사 과정에서 전북 탄소산업의 방위산업 진출 필요성과 지역 산업 기반을 활용한 구체적인 사업 추진계획을 제시했다.

이번 심사 통과에 따라 도는 중앙투자심사 조건에 따른 후속 조치를 이행하고, 도의회 동의와 사업예산 확보, 수행기관 선정 및 협약 체결 등 관련 행정절차를 추진해 사업 추진 기반을 마련할 계획이다.

양선화 전북특별자치도 미래첨단산업국장은 "방산혁신클러스터 사업은 전북 탄소산업의 고부가가치 미래 먹거리를 확보하기 위한 중요한 사업"이라며 "이번 중앙투자심사 통과를 계기로 올해와 내년도 예산 확보 및 후속 행정절차를 차질 없이 추진하고, 도민 여러분과 지속적으로 소통하며 방위산업 생태계를 구축하겠다"고 말했다.