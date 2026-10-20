추미애 지사, 소방 예산 발언 논란 사과…소방노조 "재정 확충 노력 동참"

추미애 경기도지사가 소방 예산 관련 발언 논란에 대해 소방공무원들에게 직접 사과하고, 소방재정 확충을 위한 제도 개선 의지를 밝혔다.

소방공무원 노조도 사과를 받아들이며 현장 인력 증원과 처우 개선 등 실질적인 변화로 이어져야 한다고 강조했다.

▲추미애 경기도지사와 전국공무원노동조합 소방본부 권영각 본부장, 박진규 경기지부장 등 노조 관계자들이 대화를 나누고 있다. ⓒ경기도

20일 경기도에 따르면 추 지사는 이날 도지사 집무실에서 전국공무원노동조합 소방본부 권영각 본부장과 박진규 경기지부장 등 노조 관계자들을 만나 사과의 뜻을 전했다.

추 지사는 “잘못된 표현으로 마음에 상처를 입으신 소방관 여러분께 진심으로 마음을 다해 사과드린다”며 “다시 한번 여러분께 마음을 다해 사과드린다”고 말했다.

이어 취임 이후 소방재정 상황을 살펴본 결과, 단순한 지출 삭감으로 해결할 수 없는 구조적인 문제라는 점을 확인했다고 설명했다. 추 지사는 담배소비세분 지방교육세를 소방분 지역자원시설세로 전환하는 방안 등을 시도지사협의회와 대통령에게 건의하는 등 재정 확충을 위한 노력을 이어왔다고 밝혔다.

추 지사는 “정치를 하다 보면 박수만 받을 수는 없고, 제가 실수한 것이니 질타해도 좋다”면서도 “소방재정 문제만큼은 꼭 풀고 싶다”고 강조했다. 그러면서 중앙정부가 소방에 재정을 지원할 수 있는 길을 마련하는 데 함께 목소리를 내달라고 당부했다.

이에 권영각 본부장은 추 지사의 사과에 감사를 표하며 “사과의 의미가 현장 소방관들의 문제를 해결하는 방안으로 이어지길 희망한다”고 말했다. 이어 소방재정 확충이 현장 인력 증원으로 이어져야 한다며 고(故) 김진석 소방위 순직 사고의 철저한 진상 규명과 소방공무원 처우 개선도 요청했다.

박진규 경기지부장도 이번 일을 계기로 소방 조직의 발전과 현장 여건 개선을 위해 관계기관이 함께 노력해 달라고 당부했다.