경기신보, 도의회 장태환 위웑앙과 '민생 경제 해법' 모색

경기도의회 경제노동위원회 장태환 위원장(민주, 의왕2)이 의왕 지역 기업인들의 경영 애로를 듣고 민생경제 회복을 위한 해법을 모색하고자 경기신용보증재단(이사장 시석중)과 현장 소통에 나섰다.

경기신보는 19일 군포지점에서 장태환 위원장을 일일명예지점장으로 위촉하고 현장 상담회를 개최했다고 밝혔다.

도의회와 함께 도내 소상공인과 지역 중소기업의 애로사항을 청취하고, 그에 맞는 해법을 적극 모색하고자 하는 '민생 행보'의 일환이다.

이날 현장 상담회가 이뤄진 군포지점은 의왕시와 군포시를 관할하는 영업점으로, 의왕 지역 중소기업과 소상공인도 이곳을 통해 신용보증 상담과 금융지원을 이용하고 있다.

이날 행사에는 장태환 위원장과 시석중 이사장을 비롯해 중소기업·소상공인 단체, 관내 금융기관 지점장 등이 참석했다.

경기도의회 경제노동위원장인 장태환 위원장은 지난 9월에는 경기도소상공인연합회·경기도상인연합회와 정담회를 갖고 소비 활성화와 지원 예산 확충 방안을 논의한 바 있다. 이 자리에서는 대출 수요 증가에 대응하기 위한 경기신보 출연금 확대 등 건의 사항을 청취하고, 향후 예산 심의와 정책 논의 과정에서 면밀히 살피겠다는 뜻을 밝혔다.

장 위원장은 시석중 경기신보 이사장으로부터 일일명예지점장 위촉장을 받은 뒤, 지점을 방문한 중소기업·소상공인을 직접 맞이하며 보증 상담에 참여했다. 사업에 필요한 자금과 금융 이용 과정의 애로사항을 듣고, 신용보증이 기업의 경영 안정에 어떤 역할을 하는지 살폈다.

경기신보는 "이번 일일명예지점장 행사는 장태환 위원장이 그동안 논의해 온 소상공인 지원 과제를 지역 기업인의 실제 경영 상황에 비춰 살피는 자리라는 점에서 의미를 더했다"며 "경기신보 역시 간담회와 상담에서 수렴한 의견을 바탕으로 금융지원 수요를 파악하고, 경기도의회와 협력해 지원의 실효성을 높여 나갈 계획"이라고 밝혔다.

장태환 위원장은 "기업인들이 겪는 어려움을 직접 듣는 것은 민생 지원 정책의 방향을 정하는 중요한 출발점"이라며 "오늘 의왕 지역에서 전해주신 의견을 예산 심의와 의정활동에 충실히 반영하고, 필요한 지원이 적기에 이뤄질 수 있도록 경제노동위원회에서도 경기신보와 함께 힘을 모으겠다"고 밝혔다.

시석중 이사장은 "소상공인 지원을 위한 정책 논의에 이어 보증 상담 현장까지 찾아주신 장태환 위원장께 감사드린다"며 "경기신보는 기업인 한 분 한 분의 상황을 세심하게 살피고, 경기도 및 경기도의회와 긴밀히 협력해 의왕 지역을 비롯한 도내 중소기업·소상공인의 경영 안정을 뒷받침하겠다"고 말했다.