경기경제청, 유럽기업 대상 스마트제조·AI 투자설명회 개최

경기경제자유구역청은 지난 22일 서울 콘래드호텔에서 주한유럽상공회의소(ECCK)와 공동으로 유럽기업 대상 투자설명회를 개최했다.

23일 경기경제청에 따르면 ‘인공지능 전환(AX) 및 스마트제조’를 주제로 열린 이번 설명회에는 주한 유럽기업 관계자 등 30여 명이 참석해 경기경제자유구역의 투자환경과 산업 인프라를 살펴보고, 첨단 제조 분야의 기술 협력 방안을 논의했다.

▲‘인공지능 전환(AX) 및 스마트제조’ 유럽기업 투자설명회 ⓒ경기경제자유구역청

행사에서는 경기경제자유구역과 안산사이언스밸리지구(ASV)의 투자환경 소개를 비롯해 국내 제조업 혁신정책과 스마트팩토리·AI 기반 제조혁신 관련 발표가 진행됐다. 에어버스(Airbus) 한국 대표는 유럽기업의 국내 사업 성공사례를 공유했다.

경기경제청은 평택 포승(BIX)지구와 현덕지구, 시흥 배곧지구, 안산사이언스밸리지구 등 주요 지구별 투자환경과 산업적 강점, 잔여부지 현황을 소개했다.

특히 한양대학교 에리카(ERICA)와 연구기관, 기업 연구시설이 집적된 안산사이언스밸리지구를 중심으로 로봇·제조 분야 연구개발과 산업 간 연계 가능성을 강조했다.

경기경제청은 앞으로 주한 외국상공회의소 및 산업별 전문기관과 협력을 강화해 유럽 첨단기업의 투자 수요를 발굴하고, 스마트제조와 인공지능 등 미래 제조산업 분야의 투자유치를 확대할 계획이다.