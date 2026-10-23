경기도, 27~28일 '기후급식 in 경기' 국제학술대회’ 개최

경기도와 경기도농수산진흥원은 오는 27일부터 28일까지 이틀간 광주시 경기 유기농문화체험센터에서 ‘2026 기후급식 in 경기’ 국제학술대회를 개최한다.

23일 도에 따르면 이번 행사는 기후변화에 대응하는 지속가능한 학교급식 정책을 모색하고 국내외 우수사례를 공유하기 위해 마련됐다. 경기도가 주최하고 경기도농수산진흥원이 주관하며 경기도교육청과 경기도의회가 후원한다.

▲‘기후급식 in 경기’ 국제학술대회 개최 안내문 ⓒ경기도

첫날인 27일에는 ‘지구를 살리는 한 끼, 기후급식’을 주제로 기후먹거리 선언과 전체 세션, 해외 선진사례 발표가 진행된다. 세계학교급식연맹 관계자와 핀란드·일본 전문가 등이 참여해 국제 학교급식 정책과 환경친화적 급식 운영 사례를 공유하고 경기도 기후급식의 발전 방향을 논의한다.

28일에는 기후변화 대응 급식산업 기술, 경기도 친환경 급식, 학교 현장에서 바라본 친환경 급식의 지속가능성 등을 주제로 세션이 열린다. 영양교사와 영양사, 학부모, 학교 관계자 등이 참여해 현장 적용 방안과 실천 과제를 논의할 예정이다.

이와 함께 학교급식 관련 숏폼영상 공모전 시상식과 학교급식 연대기 전시, 제로웨이스트 캠페인 등 부대행사도 마련된다.

도는 이번 학술대회를 통해 친환경 농업과 저탄소 생산·유통 기술을 연계하고 생산자와 학교, 시민사회가 함께하는 지속가능한 급식 모델을 모색할 계획이다.

박종민 도 농수산생명과학국장은 “이번 국제학술대회를 통해 학교급식이 기후위기 대응에 기여하는 지속가능한 먹거리 체계로 발전할 수 있도록 국내외 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.