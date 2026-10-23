대구경찰, 프로야구 포스트시즌 맞아 암표 단속 강화

▲대구경찰청 전경ⓒ대구경찰

대구경찰청이 프로야구 포스트시즌을 맞아 경기장 주변 암표 거래 단속을 강화하고 건전한 관람 문화 조성에 나선다.

대구경찰청(청장 박준성)은 오는 25일부터 시민들이 안전하고 쾌적하게 경기를 관람할 수 있도록 대구삼성라이온즈파크 주변 순찰을 강화하고, 암표 근절을 위한 단속과 홍보 활동을 전개한다고 23일 밝혔다.

이번 조치는 포스트시즌의 높은 관심을 악용한 불법 암표 거래를 차단하고 야구팬들의 피해 예방을 위해, 경기장 일대에 단속 경찰관을 배치하고, 특히 26일에는 문화체육관광부·한국야구위원회(KBO)와 합동으로 암표 거래 단속 및 예방 홍보 활동을 진행할 예정이다.

단속은 경기 시작 전후 매표소 주변과 지하철 출구, 관람객 주요 이동 동선 등을 중심으로, 사복 경찰과 관계기관 합동 순찰팀을 투입해 조직적인 현장 암표 판매와 호객 행위 등을 집중적으로 살필 계획이다.

암표 거래에 대한 처벌도 강화됐다.

기존에는 현장에서 암표 매매가 적발되더라도 경범죄처벌법에 따라 범칙금 16만원이 부과되는 데 그치는 경우가 많았지만, 지난 8월 28일 개정 국민체육진흥법이 시행되면서 입장권 등을 상습적으로 또는 영업 목적으로 구입 가격보다 비싸게 판매하거나 판매를 알선하는 행위는 처벌 대상이 된다.

개정법 제6조의2에 따르면 이 같은 부정 판매 행위는 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

대구경찰청은 이번 단속과 홍보를 통해 불법 암표 거래에 대한 경각심을 높이고, 투명한 입장권 거래와 성숙한 관람 문화가 정착될 수 있도록 관계기관과 협력을 이어갈 방침이다.