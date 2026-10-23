양평 경기정원문화박람회 12만명 방문…휴식공간·관광자원 활용

남한강과 북한강이 만나는 양평 두물머리에서 열린 ‘2026 제14회 경기정원문화박람회’가 나흘간 12만 명의 관람객을 모으며 마무리됐다.

경기도는 지난 16일부터 19일까지 양평군 세미원과 두물머리 일원에서 열린 이번 박람회를 통해 정원문화의 매력을 알리고, 조성된 정원을 지역의 휴식공간과 관광자원으로 활용할 계획이라고 23일 밝혔다.

▲양평 경기정원문화박람회 현장 ⓒ경기도

‘두물머리 사:색(思索·四色)’을 주제로 열린 이번 박람회는 두물머리의 자연경관을 살린 정원 전시와 다양한 문화행사로 꾸며졌다. 전문 정원작가가 조성한 작가정원 5곳과 시민 참여로 만든 상상정원 5곳, 매력정원 등이 관람객을 맞았다.

정원해설 프로그램도 호응을 얻었다. 행사 기간 총 247회 운영됐으며, 관람객이 원하는 정원을 선택해 해설사와 함께 둘러보는 ‘골라걷는 정원산책’이 인기를 끌었다. 정원산업전과 식물 활용 체험, 정원문화 학술회의를 비롯해 지역 예술인 공연과 야외 영화 상영 등 문화행사도 진행됐다.

지난 17일 열린 개막식에는 약 3000명이 참석했으며, 가수 김필·벤·카이·김종서 등이 출연한 ‘두물머리 음악제’도 관람객들의 관심을 모았다.

도는 박람회가 끝난 뒤에도 일시 설치된 일부 정원을 제외한 대부분의 정원을 유지해 지역 주민의 휴식공간이자 관광자원으로 활용할 방침이다. 정원해설과 체험 프로그램을 지역 교육과 연계하고, 세미원과 두물머리의 정원·생태자원을 연결해 양평을 지속가능한 정원문화 거점으로 발전시킬 계획이다.

2010년 시작된 경기정원문화박람회는 도내 시군을 순회하며 지역 특색을 반영한 정원을 조성하고 도민의 정원문화 참여 기회를 넓혀 왔다.

차성수 도 기후환경에너지국장은 “이번 박람회는 정원에 대한 도민들의 높은 관심을 확인할 수 있는 자리였다”며 “조성된 정원이 지역의 명소이자 배움과 휴식의 공간으로 오래도록 사랑받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.