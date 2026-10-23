강원 숲 가치 재발견…정선군 이장단, 기후위기 대응 역량 다졌다

정선군 이장연합회가 22일부터 23일까지 속초 라마다호텔에서 2026년 정선군 이장 역량강화 워크숍을 진행했다.

워크숍에는 정선군 9개 읍·면 이장 100여 명이 참석했다.

▲2026년 정선군 이장 역량강화 워크숍. ⓒ정선군

참가자들은 변화하는 행정환경에 맞춰 마을 리더의 역할과 역량을 다졌다.

이번 행사에서는 AI 시대·기후 위기와 숲을 주제로 교육을 열었다.

참석자들은 인공지능 기술 발전과 AI를 활용한 지역사회 문제 해결 방안을 배웠다.

기후위기 대응, 강원도 숲의 가치, 지속가능한 산림 관리의 중요성 등도 함께 살폈다.

이장단은 양양 낙산사 현장을 방문해 지역 자연환경과 문화유산의 가치를 확인했다.

기후위기 대응과 지속가능한 환경 보전의 뜻을 다지는 시간도 가졌다.

전상근 정선군 총무행정관은 "이번 워크숍은 AI 시대의 변화와 기후위기에 대한 이해를 높이고 지역사회 문제 해결과 지속가능한 산림 관리의 중요성을 함께 고민하는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 AI 기술을 활용한 행정 혁신과 마을공동체의 지속가능한 발전을 위해 이장님들과 적극적으로 소통하고 협력하겠다"고 말했다.