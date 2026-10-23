[속보] 보수 서정욱, '장동혁 욕설 녹취록'에 "보수에선 '장동혁 상남자' 여론 많이 올라와"

장동혁 국민의힘 대표의 '욕설 녹취록' 관련해서 보수성향 서정욱 변호사가 "제3자가 몰래 녹음한, 쉽게 말하면 도청"이라고 주장했다.

서 변호사는 23일 CBS라디오에 출연해 "(당시 술자리를) 같이 동석해 있던 패널, 기자 출신에게 통화를 해봤더니 자체적으로 참석한 사람 중에 녹음한 사람이 없었다"면서 "(그 장소에) 칸막이만 돼 있는데 옆 테이블에 좀 이상한 사람이 있었다"라고 설명했다.

그는 "원래 사적인 자리야 임금 욕하고대통령 욕도 많이 한다"며 "그런데 이런 것을 틀고 방송에서 다루는 것 자체가 부적절하다. 아무리 공인도 최소한의 사생활이 있다"라고 주장했다.

그는 그러면서 "술 먹다 보면 별의별 이야기 다 한다. 이것을 녹음해 틀다 보면 이상한 사람 된다. 누구든 그렇다"라고 덧붙였다.

그는 녹음이 된 시기 관련해서도 "선관위에서 명백한 부정이 의심될 만한 중대한 부실이 나오기 전의 이야기"라며 "그때는 부정선거 관련해서 증거가 없었지만 이후 지방선거에서 엄청난 입력 오류라든지 여러 가지 의혹들이 많이 나왔다"라고 주장했다.

그는 "아직 부정인지 부실인지 모르지만, 장동혁 대표가 그 당시와 올림픽공원 이후의 장동혁이 다르다"라며 "이것을 올림픽공원에 가서 해명했다. 그랬더니 반응이 더 뜨거웠다"라고 주장했다.

그는 그러면서 "지금 보수 쪽에서는 '장동혁 상남자다, 남자답네' 이런 여론이 유튜브 많이 올라온다"라고 주장했다.

앞서 ‘홍철기티브이(TV)’ 등 보수 성향의 유튜브는 장 대표가 지난해 7월 사석에서 당대표 경선 전략을 논의하는 녹취를 공개했는데 일부 인물에 대한 비하와 욕설이 담겼다.