순천만 철새서 고병원성 AI 검출…순천 갈대축제는 예정대로

전남광주 순천만에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 바이러스가 검출돼 방역에 비상이 걸린 가운데 순천시는 순천만습지에서 갈대축제를 예정대로 진행한다고 23일 밝혔다.

정부는 최근 순천만에서 채취한 야생조류 분변을 정밀검사한 결과 이번 동철기들어 첫 H5형 고병원성 조류인플루엔자(AI) 바이러스가 검출됐다고 밝혔다.

이에 따라 전국 위기경보 단계를 '주의'에서 '심각'으로 상향하고 범정부 '조류인플루엔자 중앙사고수습본부'를 가동했으며, 전국 모든 지방정부에는 대책본부 상황실을 설치해 24시간 비상 대응 체계로 전환했다.

▲조류인플루엔자 집중 방역활동ⓒ순천시

또 AI바이러스 검출지역을 중심 반경 10㎞ 이내 지역의 야생조류 폐사체 수색과 철새 정밀조사 등 특별예찰, 현장 소독, 출입통제 등 긴급 방역조치가 취했다.

특히 농림부는 순천만 수변 3㎞ 이내 특별관리지역으로 지정해 사람과 차량의 출입 등 이동을 통제하고, 차단 방역을 강화하기로 했다.

관할 지자체인 순천시도 조류인플루엔자 등 가축전염병의 지역 내 유입과 확산을 막기 위해 차단 방역 강화에 나섰다.

거점 소독초소 1개소를 24시간 운영하고, 3개 통제초소를 추가 구축했으며, 순천만 인근 철새도래지 수색 및 예찰 활동을 확대하고 있다.

또 광역 방제기와 소독차량 등 보유 방역장비를 동원해 주변 도로와 가금 농가에 대한 집중 소독도 진행하고 있다.

이런 가운데 순천시는 분변 발견 장소와 인접한 순천만습지 일원에서는 오는 24일과 25일 '제27회 순천만 갈대축제'를 개최한다.

주요 프로그램은 △순천만 뻘배림픽 △갈대음악회와 버스킹 △VR 갯벌 체험 △습지탐험 미션 △순천만 마을탐방 △붉은 칠면초군락 탐조 △흑두루미 희망농업단지 벼베기 체험 등 다채롭게 구성됐다.

AI 차단방역과 축제의 상충 우려에 대해 순천시 관계자는 "야외 행사 등은 실내에서 개최하는 등 행사 진행에는 문제가 없다"고 밝혔다.