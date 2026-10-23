닥터오레고닌 ‘Start-up Demo Day hosted by KOBIA’ 우수상 수상

강원대학교(총장 정재연) 춘천캠퍼스(캠퍼스총장 유기억) 강원창업보육센터(센터장 최용석) 입주기업 (주)닥터오레고닌(대표 최선은 산림바이오소재공학과 교수)은 지난 14일 서울 노보텔 앰배서더 호텔에서 열린 ‘Start-up Demo Day hosted by KOBIA’ IR 경진대회에서 우수상(창업진흥원장상)을 수상했다.

중소벤처기업부와 (사)한국창업보육협회가 주최한 ‘Start-up Demo Day hosted by KOBIA’는 기술력과 성장 가능성을 갖춘 창업기업을 발굴해 투자로 연계하기 위해 마련됐다.

▲강원대학교 춘천캠퍼스 최선은 산림바이오소재공학과 교수. ⓒ강원대

전국 11개 주관 지역협의회가 BI 입주기업 등을 대상으로 예선을 진행해 선발한 15개 기업이 본선에서 경쟁했다.

본선에서는 AC·VC와 창업전문가 등 5명의 심사위원이 ▲팀 구성 및 역량 30점 ▲아이템(서비스)의 경쟁력 30점 ▲시장성 및 성장가능성 30점 ▲아이템(서비스)의 파급력 10점 등을 기준으로 기업별 IR 발표를 평가했다.

본선 진출 기업들은 발표 이후 AC 2회와 VC 2회 등 투자자와의 1대 1 투자 협상도 진행했다.

(주)닥터오레고닌은 ‘국내 자생 천연물 유래 항노화(근감소, 탈모, 치주질환) 치료 및 예방 관련 신소재 개발 기술’을 발표했으며, 국내 자생 수목자원인 왕느릅나무와 오리나무, 진달래의 유효성분을 표준화·고함량으로 제조해 근감소(근위축), 치주질환, 탈모에 대응하는 신소재를 개발하고 하나의 원료를 여러 파이프라인에 적용하는 ‘one source-multi pipeline’ 구조를 핵심 경쟁력으로 제시했다.

(주)닥터오레고닌은 설립 이후 중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, (주)소풍벤처스 등으로부터 누적 21억 원의 투자를 유치했으며, 약학박사인 최선은 대표는 27년 이상 천연물 연구를 수행해 온 교원창업자로 지식재산처 발명 유공자 동탑산업훈장을 수훈했다.

최선은 교수는 지난 9일 춘천시청광장에서 열린 제11회 강원과학기술대축전에서 27년간 국내 자생 산림자원의 생리활성물질을 발굴하고 과학적 검증을 거쳐 실제 산업제품으로 상용화하는 연구를 지속해 온 성과를 인정받아 ‘강원과학기술대상’ 과학기술 개발 부문을 수상한 바 있다.

주요 사업화 성과로는 ▲용인 세브란스 병원 12주 인체적용시험을 통한 왕느릅나무추출분말의 근력·근기능 개선 효과 검증 ▲왕느릅나무·오리나무 추출물 식약처 의약외품 원료 별규 인허가 등록 2건 ▲치주질환 개선 기술 농림식품신기술(NET) 인증 ▲근감소 25건·치주질환 19건·탈모 완화 9건 등 국내외 지식재산권 확보 ▲미국·싱가포르·홍콩 오프라인 유통망 입점 등이 있다.

ⓒ강원대

강원창업보육센터는 이번 수상을 계기로 대학 연구성과를 기반으로 성장하는 입주기업의 투자유치와 사업화를 지원하고, IR 역량 강화와 전문가 멘토링 등을 통해 기술창업기업이 시장 경쟁력을 확보하고 후속 성장으로 이어갈 수 있도록 지원을 확대할 계획이다.

최용석 강원창업보육센터장은 “대학 연구실에서 출발한 기술이 전국 무대에서 투자자와 심사위원에게 경쟁력을 인정받았다”며 “입주기업이 지역에 뿌리내리고 투자 유치까지 이어갈 수 있도록 IR과 멘토링 지원을 이어가겠다”고 전했다.

한편, 강원창업보육센터는 중소벤처기업부 ‘2026년 특화역량 BI육성 지원사업’을 통해 입주기업과 대학 내 창업기업의 성장과 사업화를 지원하고 있으며, 기업의 성장단계와 수요를 반영한 교육과 멘토링 등을 운영해 창업기업의 사업화 역량 강화와 지속적인 성장을 뒷받침하고 있다.