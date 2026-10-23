보성군, 벌교 태백산맥 꼬막거리 음식점에 위생용품 지원

전남광주 보성군은 제22회 벌교꼬막축제를 앞두고 오는 27일까지 '벌교 태백산맥 꼬막거리' 음식점 8개소에 위생용품을 지원한다고 23일 밝혔다.

이번 지원은 꼬막정식과 꼬막비빔밥 등 지역 먹거리를 즐기려는 방문객 증가에 대비해 음식점의 위생관리를 돕고 쾌적한 식사 환경을 조성하기 위해 추진한다.

▲벌교 태백산맥 꼬막거리 음식점의 꼬막 정식ⓒ보성군

지원 물품은 일회용 앞치마, 세정제, 수저집 등으로, 업소 내 청결 유지와 이용객 편의 향상에 활용된다.

벌교 태백산맥 꼬막거리에는 현재 음식점 8개소가 지정돼 벌교 꼬막을 활용한 음식을 제공하고 있다. 군은 위생용품 지원을 통해 음식점의 위생 관리 실천을 장려하고, 방문객이 안심하고 찾을 수 있는 음식거리를 조성할 계획이다.

정인숙 문화관광과장은 "벌교 태백산맥 꼬막거리가 외식문화의 모범이 될 수 있도록 지속적인 관리와 지원을 이어가겠다"며 "음식점의 위생관리 실천을 장려하여 군민과 보성을 찾는 관광객 모두가 안심하고 찾을 수 있는 거리로 만들겠다"고 전했다.

'제22회 벌교꼬막축제'는 오는 11월 20일부터 22일까지 벌교읍 천변 일원에서 열린다. 축제에서는 벌교꼬막을 비롯한 지역 먹거리와 꼬막비빔밥 1000인분 만들기, 태백산맥 문학기행 등 다양한 체험·공연 프로그램을 선보일 예정이다.