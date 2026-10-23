광명시민들 "아파트 공동체 중심으로 탄소중립 실천 확대해야"

경기 광명시가 마련한 시민 참여형 기후정책을 논의하는 자리에서 아파트 마을공동체를 중심으로 일상 속 탄소중립 실천을 확대하자는 제안이 나왔다.

광명시는 23일 시청 대회의실에서 ‘2026 광명시 기후주간’의 하나로 ‘제3회 광명시 기후회의(Town Hall COP)’를 열고 시민과 전문가들과 함께 탄소중립 정책의 성과와 과제를 논의했다고 밝혔다.

▲제3회 광명시 기후회의 행사 현장 ⓒ광명시

기후회의는 유엔기후변화협약 당사국총회(COP)의 운영 방식을 기후정책 점검에 적용해 시민이 정책 추진 상황을 살펴보고 실천 방향을 함께 모색하는 시민참여형 협력 모델이다. 광명시는 2024년 국내 최초로 도입했다.

이날 시민대표들은 지난 8일 열린 사전토론회에서 수렴한 의견을 바탕으로 시민 참여를 확대하고 일상 속 탄소중립 실천을 활성화하기 위한 정책 아이디어를 발표했다.

시민들은 탄소중립의 필요성에는 공감하지만 구체적인 실천 방법을 찾기 어렵고 시간과 비용 부담도 있어 참여에 어려움을 겪는다고 지적했다. 이에 주민들이 일상에서 쉽게 실천을 이어갈 수 있는 공간으로 아파트 마을공동체를 제안했다.

구체적인 방안으로는 아파트 공용시설 에너지 점검과 절약 캠페인, 공공자전거 확충, 시민 자원순환 수리·수선학교 운영, 공유냉장고 설치, 텃밭과 녹지 가꾸기 등이 제시됐다. 주민들이 직접 탄소중립 사업을 발굴하고 실행할 수 있도록 지원하고, 우수사례를 다른 마을로 확산하는 기반을 마련하자는 의견도 나왔다.

시민대표들은 탄소중립 실천이 일회성 활동에 그치지 않으려면 누구나 쉽게 참여할 수 있는 환경을 조성하고, 시민의 목소리가 정책에 반영돼 다시 생활 속 실천으로 이어지는 구조를 만들어야 한다고 강조했다.

박승원 시장은 “시민의 목소리와 참여가 탄소중립 실현의 원동력이라는 믿음으로 지난해 기후회의에서 나온 시민 제안의 88%를 시정에 반영해 추진하고 있다”며 “앞으로도 시민의 의견이 논의에 그치지 않고 실제 정책과 생활 속 변화로 이어지도록 시민과 함께하는 기후 협력을 강화하겠다”고 밝혔다.

이날 회의에서는 광명시의 온실가스 감축 성과와 향후 추진 과제도 공유됐다.

최혜민 부시장은 ‘제1차 광명시 탄소중립 녹색성장 기본계획’에 따른 3분기까지의 정책 추진 성과와 이행점검 결과를 발표하고, 온실가스 감축 목표 달성을 위한 향후 계획을 설명했다.

시는 올해 온실가스 감축 목표량 5만2054.94톤(tCO₂eq) 가운데 3분기까지 2만8847.54톤(tCO₂eq)의 감축 효과를 거둬 연간 목표의 55.42%를 달성했다.

부문별로는 친환경 모빌리티 확산 등 수송 분야와 다회용기 특화지구 조성, 대형 생활폐기물 선별 전문화 사업 등 폐기물 분야에서 시민 생활과 밀접한 정책이 주요 성과로 꼽혔다. 반면 건물 분야는 목표 달성을 위해 개선이 필요한 과제로 제시됐다. 시는 관련 사업의 추진 상황과 감축 실적을 점검하고 실질적인 감축 효과를 높이기 위한 개선대책을 마련할 계획이다.

이어 고재경 광명시 기후위기대응위원회 위원장의 진행으로 최혜민 부시장, 박정연 국가기후위기대응위원회 위원, 홍수열 광명시 기후위기대응위원회 위원, 시민대표 등이 참여하는 토론이 열렸다.

참석자들은 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)에 대응하기 위한 지방정부의 역할과 시민 참여 활성화 방안, 시민 제안을 정책에 반영하는 방법 등을 논의했다. 특히 탄소중립 정책의 실효성을 높이려면 행정의 지속적인 이행 노력과 함께 시민들이 변화를 체감하고 일상에서 실천할 수 있는 여건을 마련하는 것이 중요하다는 데 의견을 모았다.

시는 이번 기후회의에서 나온 시민과 전문가들의 의견을 관련 부서에서 정책 반영 가능성과 재정 여건 등을 종합적으로 검토해 향후 정책 개선에 활용할 방침이다.