경동대앵커사업단, 양주시상공회와 협약…산학협력 강화

경동대학교앵커사업단(단장 박현욱)은 22일 양주시상공회(회장 이문규)와 지역산업 발전 및 산·학 협력 활성화를 위해 협약을 체결했다.

양주1동행정복지센터에서 진행된 이날 협약식에는 이문규 회장과 앵커사업단 홍성익 부단장이 참석했다.

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양 측은 협약을 통해 ▷양주시 지·산·학 협력 클러스터 구축과 실무 협의체 운영 ▷관내 기업의 공동기술 개발 및 기술이전 지원 ▷기업 수요 맞춤형 인재 양성 ▷취업 연계 프로그램 운영 등에서 상호 협력하기로 했다.

대학 내 전문가를 통한 기업 애로 해결 및 컨설팅 지원, 재직자 교육 등 기업 역량 강화 프로그램도 운영한다.

박현욱 단장은 “양주시상공회와 긴밀한 협력 관계를 구축하여 지역 성장을 위한 지방자치단체, 대학, 산업 간 거버넌스를 강화하겠다”면서, “특히 기업의 수요를 반영한 산학협력 프로그램 추진하여 산업이 성장할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

경동대학교 앵커사업단은 지역 특화산업과 연계해 맞춤형 인재를 양성하고, 교육·연구·산학협력과 지역혁신 플랫폼을 구축하는 등 기업 기술 지원과 취업 연계, 진로·직무 체험, 지역사회 교육 협력 등을 추진하고 있다.