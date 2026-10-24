서·논술형 평가 전문성 높인다…강원교육청, 고교 교원 80명 연수

강원특별자치도교육청이 23일부터 24일까지 이틀간 쏠비치 양양에서 국어·영어·수학·사회·과학 교과 고등학교 교원 80명을 대상으로 2026학년도 고등학교 학생평가 전문가 기본과정 연수를 운영했다.

이번 연수는 사전·사후 과제 6시간과 1박 2일 집합연수 12시간을 연계한 총 18시간의 직무연수다.

▲2026학년도 고등학교 학생평가 전문가 기본과정 연수. ⓒ강원특별자치도교육청

고등학교 성취평가의 현장 안착을 뒷받침하고 교원의 평가 실무 역량을 높이는 데 중점을 뒀다.

연수는 성취평가제 연계 문항 계획·서·논술형 평가 문항 개발·채점기준 및 예시답안 개발·채점 분석 및 피드백 등 4개 모듈로 진행했다.

교육과정 성취기준과 성취수준에 근거해 평가를 설계하고 실제 문항과 채점기준으로 구체화하는 과정을 포함했다.

참가 교원들은 사전에 개발한 서·논술형 평가 문항과 채점기준을 바탕으로 교과별 실습에 참여했다.

채점 결과 신뢰도를 분석하고 평가 결과에 기초한 피드백을 작성해 평가 일관성을 높였다.

권대동 중등교육과장은 "서·논술형 평가는 학생의 사고력과 문제해결력을 살피는 중요한 평가 방식"이라며 "교원의 평가 문항 개발과 채점 전문성을 높여 고등학교 성취평가 내실화를 적극 지원하겠다"고 말했다.