400여 주민 모인 한마당…정선군 신동읍민의 날 축제

박두원 신동읍행사추진위원장이 23일 정선군 신동읍 공설운동장에서 열린 제31회 신동읍민의 날 한마당 축제에서 주민 화합과 지역 공동체 발전 의지를 밝혔다.
박두원 신동읍행사추진위원장은 "읍민의 날은 지역 발전을 함께 일궈 온 주민들이 서로의 노고를 격려하고 신동읍이 지닌 공동체의 힘과 지역적 자긍심을 확인하는 자리"라며 "앞으로도 지역 사회단체와 주민 간 협력 기반을 강화하고 다양한 세대와 계층이 지역 발전에 함께 참여하도록 소통과 연대의 장을 넓히겠다"고 말했다.
정선군은 신동읍행사추진위원회 주관으로 주민과 기관·사회단체 관계자 등 400여 명이 참석한 가운데 이번 축제를 개최했다.
지역 주민이 한자리에 모여 교류하고 지역 공동체의 유대를 다지는 장으로 마련했다.
행사는 사물놀이와 정선군립아리랑예술단 공연 등 식전 행사에 이어 기념식, 유공자 포상, 공로패·감사패 전달, 지역 동아리 공연, 경품 추첨 순으로 진행했다.
기념식에서는 지역 발전과 주민 화합에 기여한 유공자를 격려하고 공로패와 감사패를 전달했다.
이어 주민 참여 동아리 공연을 펼쳐 지역의 문화예술 활동을 공유했다.
이번 행사는 신동읍번영회, 이장협의회, 여성단체협의회, 자율방범대 등 지역 사회단체가 협력해 준비했다.
지역 단체들의 참여와 협력을 바탕으로 주민이 함께하는 축제를 구성하고 지역 구성원 간 소통과 화합을 나누는 계기를 마련했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0