노래하고 관광하고… 전국 48개 팀 매료시킨 '청춘양구 합창축제'

양구문화재단은 24일 '2026 청춘양구 합창축제 : 노래하Go! 관광하Go!' 마지막 공연을 끝으로 올해 축제 일정을 마무리했다.

올해 합창축제는 7월부터 10월까지 총 6회에 걸쳐 진행했다.

▲2026 청춘양구 합창축제. ⓒ양구군

총 48개 팀, 1,769명이 참여해 당초 목표 인원인 1,500명을 초과 달성했다.

이번 축제는 경기도음악협회·서울시구립여성합창단연합회·한국일반합창연합회와 함께 주최·주관했다.

서울, 경기 등 수도권을 비롯해 경남 등 전국 각지에서 활동하는 합창단이 참여했다.

참가 합창단은 공연과 함께 양구군의 주요 관광지를 둘러보며 지역의 다양한 관광자원을 체험했다.

▲2026 청춘양구 합창축제. ⓒ양구군

공연은 단체별 합창, 그룹 합창, 참가자가 함께하는 대합창 등으로 구성했다.

체육관 공간 전체를 활용해 관객을 둘러싸는 형태의 서라운드 합창 방식을 도입했다. 이를 통해 공연자와 관객이 함께 호흡할 수 있는 무대를 선보였다.

축제 현장에서는 양구군 농특산물 판매 부스를 운영해 참가자들에게 지역 농특산물을 알리고 문화예술 행사와 지역경제를 연계했다.

김종구 양구문화재단 사무국장은 "전국 각지의 합창단이 양구군을 찾아 함께 공연하고 교류하며 올해 축제를 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 문화예술과 관광을 연계한 다양한 프로그램을 통해 양구군의 매력을 알리고 지역에 활력을 더하겠다"고 말했다.