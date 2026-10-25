강삼영 "학력은 탄탄하게, 건강은 세심하게, 책임은 두텁게"

강삼영 강원특별자치도교육감이 삼척교육지원청 지역교육 업무보고에 참석해 학력 향상, 학생 건강, 지역 교육 현안 등을 점검했다고 24일 SNS를 통해 밝혔다.

강삼영 강원도교육감은 "학력은 탄탄하게, 학생 건강은 세심하게, 지역교육의 책임은 더욱 두텁게 하겠다"며 "삼척교육지원청 업무보고에서는 학생들의 기초학력 향상과 건강한 성장 그리고 학교 현장의 어려움과 주요 현안을 집중적으로 살폈다"고 설명했다.

▲삼척교육지원청 지역교육 업무보고. ⓒ강삼영 강원특별자치도교육감 SNS

이어 "아이들의 배움을 놓치지 않는 것, 몸과 마음이 건강하게 성장하도록 돕는 것, 학교가 교육에 전념할 수 있는 환경을 만드는 것이 교육의 기본"이라며 "지역마다 교육환경과 여건이 다른 만큼 현장의 목소리에서 해답을 찾아야 한다"고 부연했다.

업무보고 현장에서는 삼척교육협력지구 재지정을 위한 업무협약 체결도 진행했다.

강삼영 강원도교육감은 "교육은 학교만의 힘으로 완성되지 않으며 교육지원청·지방자치단체·지역사회가 힘을 모을 때 배움이 풍성해진다"며 "삼척의 특색을 살린 교육협력을 강화하고 학교와 지역이 함께 아이들의 미래를 책임지는 교육공동체를 만들겠다"고 강조했다.

아울러 "어느 지역에 살든 교육 기회는 고르게 제공되고 아이들의 가능성은 더 크게 열려야 한다"며 "업무보고에서 확인한 과제들이 실질적인 변화로 이어지도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 덧붙였다.