[고양소식] '2026 드론·도심항공모빌리티 박람회' 개최 등

◇ 킨텍스서 '2026 드론·도심항공 모빌리티 박람회' 개최

고양시가 킨텍스 제1전시장에서 '2026 드론·도심항공 모빌리티 박람회'를 11월 4일부터 6일까지 개최한다.

이번 박람회는 '미래 모빌리티의 도약'을 주제로 미래 항공분야의 첨단기술을 선보이고, 기업·기관 간 기술교류와 비즈니스 협력을 확대하기 위해 마련됐다.

박람회 기간에는 K-UAM 상용화 방안, 글로벌 UAM 시장동향, 드론 배송 및 AI 융합기술 등을 주제로 12개 세션의 전문 컨퍼런스가 진행되며, 구매·수출상담회 등 참가기업의 판로 개척과 해외시장 진출을 지원하는 비즈니스 프로그램도 운영한다. 아울러 시민들을 위한 드론조종·드론축구 체험, 국제 드론·로봇 코딩대회, 경비행기 조종체험 등 참여형 프로그램도 마련된다.

박람회는 사전등록 시 무료로 관람할 수 있으며, 자세한 사항은 2026 드론·도심항공 모빌리티 박람회 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

◇ '우리동네 상생주차장 조성사업' 참여 대상지 모집

고양시가 '2027년 우리동네 상생주차장 조성사업' 참여 대상지를 12월 21일까지 공개 모집한다.

신청 대상은 단독주택 및 근린생활시설 밀집지역 내 주차면수 5~30면 규모의 주차장 조성이 가능하고, 2년 이상 시설 유지가 가능한 토지다. 사업대상지로 선정된 토지 소유주에게는 해당 토지에 대한 재산세 감면 혜택이 제공된다.

시는 접수된 대상지를 바탕으로 2027년 2월 중 심사 및 계약을 체결할 예정이며, 최종 선정된 대상자에게는 개별 안내할 방침이다.

신청은 우편 또는 시청 주차교통과, 관할 동행정복지센터에 신청서와 관련 서류를 제출하면 된다. 사업에 관한 자세한 사항은 시청 공식 누리집에서 확인할 수 있다.