선관위 특검, 올림픽공원 투표지 247만 장·CCTV·투표장비 살핀다

6.3 지방선거 투표지 부족 사태를 수사 중인 특검이 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관 중인 투표지 약 247만 장에 대한 임의검증을 실시할 예정이다.

선거관리위원회 특검은 26일 언론공지를 통해 "오는 28일 9시부터 서울지방경찰청, 중앙선거관리위원회와 한국체육산업 등 관계기관의 협조 하에 올림픽공원 핸드볼경기장에 보관 중인 송파구 투표지 약 247만 장과 현장 CCTV를 포함한 물품에 대하여 임의검증을 실시할 예정"이라고 밝혔다.

이어 "이번 검증을 통해 투표지의 증감 여부 및 위조 여부를 포함한 무결성과 투·개표에 사용된 관련 장비와 각종 서류를 점검할 예정"이라고 했다. 구체적으로는 △물품 보관 장소 CCTV 확인을 통한 외부 침입 흔적 확인 △투표지 수량과 기표 및 인쇄 상태 확인해 이상투표 별도 분류 및 정밀 감정 △투표지 분류기 등 장비 해킹, 오류 가능성 검토 등에 나설 계획이다.

이번 검증은 중앙선관위와 송파구선관위 전원위 의결에 따라 성립했다. 검증에는 특검과 특검보 5명, 검사 110명 이상, 선관위 직원 약 500명이 참여한다. 여야 국회의원, 참관인 약 100명, 언론인 50명 이상도 현장에 입회해 검증 과정을 지켜볼 예정이다.

특검은 "이번 검증은 수사활동의 일환이고, 공직선거법상 선거쟁송에 기초한 재검표가 아니므로 원칙적으로 제9회 동시지방선거 당선인 결정이나 득표수에는 어떠한 영향이 없다"고 밝혔다.

또 "이번 검증을 통해 특검법상 수사대상인 투표용지 부족 등 각종 의혹에 대하여 철저히 수사함으로써 공직선거의 공정성과 선거관리 업무에 관한 국민적 의혹을 해소하는데 최선을 다하겠다"고 했다.