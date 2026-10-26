강원도교육청, 교권보호 전문가 '동행지원관' 100명 모집

강원특별자치도교육청이 교육활동보호를 위한 동ː행지원관을 공개 모집한다.

접수 기간은 26일부터 11월 20일까지다.

▲교육활동보호 동행지원관 모집. ⓒ강원특별자치도교육청

동행지원관은 교육활동 침해 사안이 발생한 학교 현장을 직접 찾아가 갈등을 조정하고 피해 교원의 회복을 돕는다.

모집 대상은 갈등·분쟁 조정과 교권 보호 역량을 갖춘 도민, 도내 교원, 법률·상담·행정·의료 분야 전문가다.

모집 인원은 100명 내외다.

동행지원관의 위촉 기간은 2027년 1월부터 2년이다.

주요 역할은 교육활동 침해 사안 당사자 면담, 갈등 분석, 갈등·분쟁 조정 및 대화·중재 모임 운영, 화해·사과·재발 방지 약속 등 중재안 제시다.

피해 교원 맞춤형 회복 지원, 사후 모니터링, 학생·학부모 대상 교육활동보호 교육, 특이민원 초기 상담 및 대응 컨설팅도 담당한다.

지원 희망자는 지원서와 자기소개서 등 관련 서류를 방문·우편·전자우편으로 제출하면 된다.

강원특별자치도교육청은 서류 심사를 거쳐 오는 12월 4일 최종 선정 결과를 개별 안내할 예정이다.

자세한 사항은 강원특별자치도교육청 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.

장웅성 강원특별자치도교육청 정책기획과장은 "동행지원관은 교육감 직속 교권보호지원단 출범에 따른 현장 지원 요구에 부응하기 위한 강원형 교육활동보호 모델"이라며 "많은 지원과 관심을 부탁드린다"고 말했다.