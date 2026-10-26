'4조8000억 상당 마약' 운반 혐의 80대, 22년 도피 끝 부산해경에 체포

시가 4조8000억원 상당의 마약류를 운반한 혐의를 받는 80대 남성이 22년간의 해외 도피 끝에 국내로 송환돼 부산해경에 붙잡혔다.

부산해양경찰서는 경찰청과 공조해 인터폴 적색수배 중이던 80대 A씨를 아프리카 가나에서 국내로 송환해 체포했다고 26일 밝혔다.

▲부산해양경찰서 전경. ⓒ부산해경

A씨는 2002년부터 2004년까지 원양어선의 관리·감독 책임자로 승선해 남미 공해상에서 마약밀매조직의 마약류를 5차례 운반하고 대가를 받은 혐의를 받고 있다. 경찰은 운반한 마약류가 코카인으로 추정되며 총 5385㎏에 시가 약 4조8000억원 상당인 것으로 보고 있다.

A씨는 당시 함께 승선했던 공범들이 사법처리되자 2004년께 가나로 도피했다. 이후 현지에서 불법체류자 신분으로 20년 넘게 도피 생활을 이어온 것으로 조사됐다.

부산해경은 A씨에 대한 인터폴 적색수배를 요청하는 등 추적을 이어왔다. 경찰청도 가나 경찰과 정보를 공유하며 소재를 확인했고 주가나 한국대사관의 협조를 받은 현지 경찰이 A씨를 불법체류 혐의로 검거했다.

가나 당국은 강제추방 절차를 거쳐 지난 20일 A씨를 국내로 송환했다. 부산해경은 신병을 인수해 유치장에 입감했으며 마약류 운반 경위와 대가 수수 내역, 마약밀매조직과의 연관성 등을 조사할 방침이다.