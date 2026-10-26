이원택 지사 "도민 일상 직결 민생현안 최우선 해결…간부부터 책임 행정과 소통 당부"

전북특별차지도 이원택 지사는 "도민의 일상과 직결된 민생 현안 해결에 도정을 집중하라"고 당부했다.

이원택 지사는 26일 열린 간부회의에서 이같이 강조하고 "가정형 베란다 태양광 활성화, 농산물 가격안정 지원, 새만금 기본계획 후속 조치, 대내외 소통 강화" 등 도정 핵심 현안을 점검했다.

이 지사는 이날 회의에서 "시·군의 재정 부담 완화와 공동주택 수요 집중 발굴을 통한 ‘가정형 베란다 태양광’ 보급 확대를 강조하며, “도비 지원 확대와 통일된 업무 기준 마련으로 속도를 내고, 미동의 단지 공동 대응 및 철저한 사후관리로 주민 불안을 선제적으로 해소하라”고 주문했다.

주요 농산물 가격안정 지원 사업에 대해서는 “정부 정책 변화를 예의주시하며 중복 품목 제외, 신규 품목 발굴 등 우리 도만의 차별화된 개편안을 속도감 있게 마련하고, 계통출하를 단계적으로 확대해 농가 경영 안정에 만전을 기할 것”을 당부했다.

새만금 기본계획(MP) 변경 심의에 발맞춘 신속한 후속 절차 이행도 핵심 과제로 다뤄졌다.

이 지사는 “오는 28일 예정된 새만금위원회 심의에 만전을 기하고, 이후 이어질 새만금 사업지역 개발지침 개정 및 광역 기반시설·용도별 개발계획 변경 등 후속 조치를 차질 없이 추진할 것”을 강조했다.

도정 성과 창출의 기반이 되는 대내외 소통 체계도 논의됐다. 이 지사는 11월 행정사무감사와 예산안 심사를 대비해 “실·국·원장은 물론 소관 출자·출연기관장이 주요 정책을 상임위에 선제적으로 설명하고 다각적인 채널로 빠짐없이 소통하라”고 지시했다.

이어 “도정에 대한 충분한 이해와 적극적인 소통을 바탕으로 의회와의 신뢰를 한층 높여달라”고 당부했다.

언론과의 상시 소통과 적극적인 현안 대응에 대한 주문도 이어졌다. 이 지사는 “설명 부족으로 오해가 생기지 않도록 과장급 이상 간부가 일상적인 소통을 챙겨달라”면서 “비판 보도에는 사실관계를 확인해 책임 있게 대응하고, 브리핑을 단순한 자료 전달이 아닌 질문과 의견을 충분히 나누는 열린 소통의 장으로 운영할 것”을 지시했다.

조직 내부를 향해서는 상호 존중과 배려의 중요성을 강조했다. 이 지사는 “직급과 연차를 뛰어넘어 서로의 입장을 경청하고, 부당한 관행 대신 동료를 배려하는 문화를 간부부터 앞장서 달라”며, 익명 의견 수렴 등을 통해 직원들이 직접 체감할 수 있는 실질적인 조직문화 쇄신을 촉구했다.

끝으로 중소벤처기업부의 ‘창업도시’ 추가 공모에 대한 총력 대응을 주문했다. 이 지사는 “피지컬 AI와 재생에너지 등 전북의 특화 강점을 살려 공모 요건을 신속히 갖추고, 산·학·연과 연계한 빈틈없는 성장 사다리를 구축해 인재가 모이는 경제 생태계를 완성하라”고 지시했다.