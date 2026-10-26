제19회 의정부부대찌개축제, 상인들의 정성과 시민들의 발길로 맛있게 마무리

▲김원기(가운데) 의정부시장이 의정부부대찌개축제 요리경연대회 수상자들과 기념촬영을 하고 있다.ⓒ의정부시

의정부시는 24일부터 25일까지 부대찌개거리 일원에서 열린 ‘제19회 의정부부대찌개축제’가 시민과 관광객들의 관심 속에 성황리에 마무리됐다고 26일 밝혔다.

의정부도시공사 상권진흥센터가 주최하고 (사)의정부부대찌개명품화협회가 주관한 이번 축제는 의정부의 대표 먹거리인 부대찌개의 매력을 알리고 지역 상권에 활력을 더하기 위해 마련됐다.

축제장에서는 △부대찌개 재료를 활용한 ‘제3회 요리경연대회’ △부대찌개거리 내 11개 업소가 참여한 ‘무료 시식회’ △거리공연 및 마술공연 △체험부스 및 플리마켓 등 다양한 프로그램이 펼쳐졌다.

요리경연대회에서는 참가자들이 부대찌개 재료를 활용한 창의적인 요리를 선보였으며, 현장 심사를 거쳐 우수작을 선정하고 시상했다. 무료 시식회에서는 참여 업소들이 각자의 특색을 담은 부대찌개를 선보여 방문객들이 다양한 맛을 경험할 수 있도록 했다.

지역 상권의 실질적인 소비 활성화를 위한 할인 행사도 진행됐다. 축제 기간 참여 업소에서 2만 원 이상 구매하면 2000 원 할인쿠폰을 제공하고, 업소별로 1000 원 자체 할인 이벤트도 운영했다.

사전 온라인 홍보와 축제장 방문을 연계한 SNS 이벤트도 진행됐다. 8일부터 21일까지 ‘부대찌개축제 알리고, 부대찌개 먹자!’ 이벤트를 통해 축제 소식을 알리고, 추첨으로 선정된 100명에게 부대찌개 기프티콘(2만 원권 40명, 1만 원권 60명)을 지급해 축제 기간 지역 업소 이용으로 이어질 수 있도록 했다.

이와 함께 탄소중립포인트제와 에너지 절약, 정신건강 인식 개선, 고향사랑기부제, 감염병 예방관리 수칙 등을 안내하는 유관부서 홍보부스도 운영해 시민들에게 다양한 시정 정보를 전달했다.

특히 일본 야마토대학 사회학부와 국제라멘학회 관계자들이 축제장을 방문해 의정부의 부대찌개 문화를 살펴보며 한일 미식 문화 교류의 가능성을 넓혔다.

김원기 시장은 “올해로 3회째를 맞은 요리경연대회가 의정부 부대찌개의 새로운 맛과 가능성을 발견하고, 우리 음식문화의 매력을 알리는 뜻깊은 자리가 됐다”며 “상인 여러분과 관계자들의 노력으로 이어져 온 의정부부대찌개축제가 지역 상권에 활력을 더하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.