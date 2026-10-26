심덕섭 고창군수 "'180억 통장설' 악성 루머에 법적 대응…가짜뉴스 끝까지 책임 물을 것"

▲ⓒ심덕섭 고창군수

최근 지역사회와 SNS를 중심으로 확산된 ‘거액 부정축재’ 소문에 대해 심덕섭 고창군수가 “전혀 사실이 아니다”라며 허위사실 유포자들을 상대로 법적 대응에 나섰다.

심 군수 측은 관련자 압수수색 과정에서 ‘180억 원이 들어 있는 통장이 발견됐다’는 식의 소문은 명백한 허위라고 밝히고, 악의적인 음해 행위에 대해 고소장을 제출했다고 전했다.

심 군수 측은 “압수수색 과정에서 180억 원 상당의 통장이 발견됐다는 소문은 전혀 사실이 아니다”라며 “이를 근거로 군수와 주변 인사들이 재임 기간 거액을 부정하게 축적하거나 관련 범죄에 연루된 것처럼 주장하는 악의적인 음해에 대해 단호하게 법적 책임을 묻겠다”고 말했다.

이어 “출처와 근거가 없는 이야기가 여러 사람의 입과 SNS를 거치며 마치 확인된 사실처럼 포장되고 있다”며 “이로 인해 당사자들의 명예 실추는 물론, 지역사회의 갈등과 혼란이 심화되고 있다”고 지적했다.

고소인은 수사기관에 관련 자료를 제출하는 한편, 허위 소문의 최초 출처와 전달 경로, 각 유포자들의 행위에 대해 철저한 수사를 요청한 것으로 알려졌다.

심 군수 측은 “근거 없는 소문으로 지난 4년간 쌓아온 군정 성과를 비리와 부정의 역사로 매도하려는 시도는 결코 용인할 수 없다”면서 “이번 고소를 시작으로 가짜 뉴스의 생산과 확산 과정 전반에 대해 끝까지 책임을 물을 것이다. 소문 뒤에 숨는다고 해서 범죄 책임까지 피할 수는 없을 것”이라고 강력한 대응 의지를 밝혔다.