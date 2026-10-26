김제서 ‘제4회 미래 특장차산업 박람회’ 30일 개최… 국내 유일 특장차 축제

▲김제시, ‘제4회 미래 특장차산업 박람회’ 오는 30일 개최ⓒ김제시

국내 유일의 특장차 박람회인 ‘제4회 미래 특장차산업 박람회’가 오는 30일부터 31일까지 이틀간 전북자치도 김제실내체육관 일원에서 열린다.

전북특별자치도와 김제시가 공동 주최하고 (재)자동차융합기술원이 주관하는 이번 박람회는 ‘피지컬 AI가 바꿀 특장산업의 내일’을 캐치프레이즈로 내걸었다.

특장산업의 미래 발전 방향을 모색하는 전문 산업 행사이자 시민들에게 다채로운 전시와 체험 기회를 제공하는 축제의 장으로 꾸려질 예정이다.

행사 첫날인 30일 오전 10시 개막식에서는 특장산업 발전 유공자 표창과 설계 경진대회 시상이 진행된다. 이와 함께 자동차융합기술원 한국특장차협회 제조혁신피지컬AI협회가 업무협약(MOU)을 체결하고 특장차와 피지컬 AI 융합기술의 공동연구 및 기술교류에 협력하기로 뜻을 모은다.

이어 30일 오후에는 ‘피지컬 AI 시대 제조업 전략수립’을 주제로 정책 세미나가 열려 특장산업의 인공지능 전환(AX)과 자율주행 기술 활용 방안에 대한 깊이 있는 논의가 이뤄진다.

둘째 날인 31일에는 미래 특장차 및 국민 안전기술을 접목한 학생들의 창의적인 아이디어를 발굴하는 ‘특장차 아이디어 경진대회’가 개최된다.

산업적 성과 창출을 위한 기업 지원 프로그램도 다채롭다. 행사 기간 중 수출상담회와 특장기업 투자유치 설명회가 함께 열려 관련 기업들의 판로 확대와 투자 유치를 적극 지원할 계획이다.

전시장에는 소방차 구급차 고소작업차 환경청소차 캠핑카 자율주행차 등 총 50여 대의 다양한 특장 차량이 전시된다. 또한 기업 공공기관 대학 등이 참여하는 홍보부스를 통해 유관기관의 최신 제품과 기술 기업지원 사업 등을 소개한다.

시민들이 즐길 수 있는 참여형 프로그램도 풍성하게 마련된다. ▲대형 특장차 사각지대 체험 ▲소방차 물호스 체험 ▲특장차 페이퍼토이 조립 ▲태양광 자동차 만들기 ▲드론 조종 체험 등 20개에 달하는 체험 프로그램이 운영되며 김제청년축제와 연계한 스탬프 투어 등 이벤트도 함께 진행된다.

정성주 김제시장은 “이번 박람회가 특장산업의 미래 성장 가능성을 공유하고 기업과 시민이 함께하는 교류의 장이 되길 기대한다”며 “방문객들이 다양한 전시와 체험을 안전하고 즐겁게 즐길 수 있도록 행사 준비에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.