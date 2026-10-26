"올림픽 영웅의 기운 잇는다"… 2026 정소영배 전국배드민턴대회 김제서 열려

▲2026 정소영배 전국배드민턴대회 김제서 성황리에 막 내려ⓒ김제시

1992년 바르셀로나 올림픽 배드민턴 금메달리스트인 정소영 선수의 업적을 기리고 전국의 배드민턴 동호인 간 화합을 도모하는 ‘2026년 정소영배 전국배드민턴대회’가 지난 24일부터 25일까지 이틀간 전북자치도 김제실내체육관에서 성황리에 개최됐다.

김제시배드민턴협회가 주최하고 김제시가 후원한 이번 대회에는 전국 각지에서 총 646개 팀 1300여 명의 배드민턴 동호인들이 참가했다. 경기는 남자복식 여자복식 혼성복식 종목으로 나눠 열띤 경쟁 속에서 펼쳐졌다.

대회 기간 참가자들은 평소 갈고닦은 기량을 마음껏 발휘하며 열정적인 승부를 선보이는 동시에 동호인 간의 우정과 화합을 다져 경기장을 찾은 관람객들에게 유쾌한 볼거리를 선사했다.

특히 개막식에 앞서 진행된 이벤트에서는 정소영 선수의 자녀인 김혜정·김소정 선수와 성심여고 배드민턴 선수들이 참여한 시범경기가 펼쳐져 현장 분위기를 한층 더 뜨겁게 달궜다.

정성주 김제시장은 환영사를 통해 “1992년 바르셀로나 올림픽 금메달리스트 정소영 선수를 배출한 자랑스러운 고장 김제에서 전국의 배드민턴 동호인들이 함께하는 뜻깊은 대회를 개최하게 돼 매우 기쁘다”며 “이번 대회가 전국 배드민턴 동호인 모두가 함께 어울리는 화합과 축제의 장이 되기를 기대한다”고 전했다.

한편 정소영배 전국배드민턴대회는 김제시 출신 체육 영웅의 뜻을 이어받아 스포츠 저변을 확대하기 위해 2018년 첫 회를 시작으로 매년 개최돼 왔으며 올해로 9회째를 맞이하며 명실상부한 전국 배드민턴 동호인들의 축제로 자리매김하고 있다.