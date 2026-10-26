[속보] '김수현 명예훼손' 고 김새론 모친, 유족 측 변호인 등 검찰에 송치됐다

고 김새론의 모친과 유족 측 변호인 등이 검찰에 송치됐다.

김수현 소속사 골드메달리스트는 26일 공식 입장을 내고 김수현 씨와 소속사가 고 김새론의 유족 및 고인의 이모를 사칭한 인물 등을 상대로 제기한 고소, 고발 사건 관련해서, 범죄 혐의가 인정돼 검찰에 사건이 송치됐다고 밝혔다.

소속사 측은 "이번에 송치된 공범들에는 고인의 모친과 고인의 이모를 사칭한 자 등이 포함되어 있으며, 이들에게는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포), 강요미수 등의 혐의가 적용됐다"며 "고인의 부친에 대해서는 불송치 결정이 내려졌다"라고 설명했다.

또한 소속사는 "수사기관에 의해 확인된 허위, 조작 자료(카카오톡 위조, 변조, AI 음성 조작)를 이용하여 두 차례 기자회견을 주도했던 유족 측 변호인 부지석 변호사와 유튜브 채널 '권영찬TV' 운영자 권영찬에 대해서도 각각 범죄 혐의가 인정되어 검찰에 송치됐다"라고 밝혔다.

김세의 가로세로연구소 대표는 지난해 3월부터 유튜브 방송 등을 통해 김수현 씨가 미성년자였던 고 김새론과 교제했으며, 고인의 사망에 책임이 있다는 취지의 주장을 지속적으로 제기해왔다. 또한 유족 측을 대신해 기자회견을 열고 고 김새론의 육성 녹음 파일, 김수현과의 카카오톡 대화라고 주장하는 자료를 공개하기도 했다.

그러나 수사 당국은 김세의가 공개한 육성 녹음 파일이 생성형 인공지능(AI)으로 생성된 조작 파일이며, 김수현과 고 김새론의 카카오톡 대화 내용 역시 조작됐다고 판단했다. 김세의 대표는 지난 5월 김수현에 대한 허위사실 유포 혐의로 구속됐다.