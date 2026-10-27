전북농관원, 2026년산 공공비축 포대벼 5만5775톤 매입 검사 착수

▲국립농산물품질관리원 전북지원 검사관들이 공공비축미 매입 검사장에서 대형 포대벼(톤백)에 시료 채취기를 찔러 넣고 있다. ⓒ국립농산물품질관리원 전북지원

국립농산물품질관리원 전북지원이 28일 부안군을 시작으로 도내 353개 검사장에서 '2026년산 공공비축 포대벼' 매입 검사에 들어간다. 검사는 시·군별 배정 물량에 따라 12월 31일까지 진행된다.

올해 전북특별자치도에 배정된 포대벼 검사 물량은 총 5만5775톤이다.

품목별로는 일반벼 4만4861톤, 가루쌀벼 9595톤, 친환경벼 1319톤 규모다.

매입 대상은 시·군별로 사전 지정된 2개 품종(가루쌀은 '바로미2·바로미4')에 한한다.

일반벼와 친환경벼는 수분 함량 13.0~15.0%, 가루쌀벼는 15.0% 이하로 건조해 800kg 또는 40kg 규격 포장재에 담아 출하해야 한다.

지정 품종이 아닌 벼를 부정 출하할 경우 향후 3년간 공공비축미 매입 대상에서 제외된다.

헌 포대나 비규격 포장재 사용도 엄격히 금지된다.

매입 가격은 수분·제현율·피해립 등 품위 검사를 거쳐 특·1·2·3등급으로 차등 결정된다.

최종 가격은 수확기(10~12월) 전국 평균 산지 쌀값을 반영해 확정되며, 출하 농가의 영농 자금 회수를 돕기 위해 수매 직후 포대(40kg)당 6만 원의 중간정산금을 우선 지급한다.

한종현 전북농관원 지원장은 "올해 여름 지속된 고온으로 벼 품위 저하가 우려되지만, 그 어느 때보다도 공정하고 친절한 매입검사가 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "출하 농업인은 안전사고가 발생하지 않도록 매입 관련 종사자의 안내에 적극 협조해 주실 것"을 당부했다.