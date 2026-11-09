공화당마저 '헤그세스 탄핵' 추진…트럼프, 중간선거 이후 당 장악 첫 시험대 될 듯

피트 헤그세스 미국 국방장관 탄핵이 도널드 트럼프 미 대통령 심판으로 끝난 중간선거 뒤 민주당과 트럼프 대통령 간 갈등 전초전이 될 전망이다. 공화당 내부에서 트럼프 정부 인사·부패까지 공개 비판이 나오는 가운데 헤그세스 탄핵이 가결될 경우 트럼프 대통령의 공화당 장악력 훼손이 가시화될 것으로 보인다.

하킴 제프리스 하원 민주당 원내대표는 8일(이하 현지시간) 미 ABC 방송에 "난 헤그세스 (탄핵) 결의안을 강력 찬성한다. 소위 국방장관이라는 자가 권력을 남용하고 국가 안보를 훼손하고 미국민 물가를 폭등시키고 나라를 덜 안전하게 하는 무모하고 값비싼 이란 전쟁을 획책했다"며 "피트 헤그세스는 물러나야 한다"고 밝혔다.

하원 민주당 전원이 헤그세스 탄핵 결의안을 지지할 거라고 보냐는 질문에 제프리스 원내대표는 민주당 의원들이 10일 그 문제를 논의할 예정이며 "해당 결의안에 대한 엄청난 지지가 있을 거라고 생각한다"고 답했다.

헤그세스 탄핵은 중간선거 압승으로 두 달 뒤 양원 다수당이 될 민주당과 트럼프 대통령의 예고된 갈등의 전초전이 될 전망이다. 트럼프 대통령은 헤그세스 유임을 지지 중이다. 트럼프 대통령은 8일 공개된 미 CBS 방송 <60분>(60 Minutes)과 인터뷰에서 헤그세스에 대한 신뢰를 거듭 표명하며 "우린 베네수엘라와 이란, 두 개의 전쟁에서 모두 이겼다"고 주장했다. 이는 중간선거 뒤 트럼프 대통령의 첫 언론 공식 인터뷰로 6일 백악관에서 이뤄졌다.

지난 3일 중간선거 대패 뒤 선거에 대해 거의 언급하지 않고 백악관 시설 공사 홍보 등에만 집중했던 트럼프 대통령은 6일 수지 와일스(69) 백악관 비서실장을 강경파 스티븐 밀러(41)로 교체하며 향후 민주당 주도 의회와의 대치 국면을 예고했다. 백악관 부비서실장이었던 밀러는 반이민 정책을 주도해 왔고 인종·성별 다양성 정책 폐기를 강하게 주장하는 인사다.

밀러의 비서실장 임명은 트럼프 대통령이 선거 패배에도 불구하고 기존 정책을 고집하고 지지층을 결집하겠다는 의도로 풀이됐다. 선거 당일 <뉴욕타임스>(NYT)에 민주당과 협력하겠다고 말했던 것과는 거리가 멀다.

제프리스 원내대표는 8일 ABC에 "스티븐 밀러는 도널드 트럼프의 폭력적인 대규모 추방 정책을 설계한 인물"이라며 밀러의 비서실장 임명은 "끔찍한 선택"이라고 비판했다. 그러면서 "스티븐 밀러 및 그가 대표하는 것들과 일할 기회는 없을 것"이라고 못 박았다. 제프리스 원내대표는 내년 1월 민주당 다수 의회가 출범하면 하원의장을 맡게 될 것으로 유력시된다.

트럼프 대통령은 7일 소셜미디어(SNS)통해 "광적인 좌파"로부터 보호 받기 위해 데이나 화이트 UFC(이종격투기) 회장에게 백악관 대변인직을 제안했다고 밝히며 노골적으로 호전적인 태도를 드러내기도 했다. 그러고는 8일 곧바로 입장을 바꿔 플로리다주 팜비치 공항에서 백악관을 돌아오는 길에 취재진에 데이나 기용은 "물론 농담이었다"고 말했다.

민주당이 "변호사를 선임하라"며 트럼프 행정부 부패에 대한 대대적 조사를 예고한 가운데 트럼프 대통령은 7일 소셜미디어를 통해 민주당이 "탄핵 및 온갖 처벌"을 위협하고 있다며 "즉시 법무부에 이러한 범죄 행위 조사를 명령할 것"이라고 맞불을 놨다.

토트 블랜치 미 법무장관은 8일 미 CNN 방송에 "아무 근거 없이 조사와 탄핵 얘기가 벌써 나오고 있다"며 이는 "명백한 위협"이라고 주장했다. 다만 민주당에 관련 조사를 개시할 거냐는 질문엔 "무슨 말을 하느냐에 따라 다르다. 이 나라엔 표현의 자유가 있고 트럼프 대통령, 나, 행정부를 비판할 수 있다"며 "위협이 너무 위험하고 악랄"할 경우 "모든 건이 기소돼야 하는 건 아니"지만 "선을 그어야 한다"고 직접적 답변을 피했다.

트럼프 대통령은 '60분' 인터뷰에서 정적들을 "증오"한다며 용서할 수 없다고 밝히기도 했다. 그는 천국에 가기 위해 정적들을 용서할 거냐는 질문을 받고 "아니다"라며 "아마 그럴 수 없을 것 같다. 난 내 적들 일부를 정말 증오하고 앞으로도 계속 그럴 것이기 때문"이라고 말했다.

다만 트럼프 대통령은 '60분' 인터뷰에서 이민자 추방 정책이 "너무 가혹했다고 생각한다"고 평가하며 다소 유화적 태도를 내비치기도 했다. 그는 이민 정책이 중간선거에서 "도움이 되기도 하고 해가 되기도 했다고 생각한다"며 이민자 추방에 있어 "문제 있는 사람들을 내보낸 건 좋은 평가를 받았다. 하지만 좋은 직업을 가진 사람들을, 한 번의 위반이나 불법 입국이라는 법 위반만으로 추방한 탓에 내가 타격을 입었다"고 말했다.

이번 선거에서 라틴계 유권자가 대거 민주당으로 돌아섰는데 강경 반이민 정책의 부작용이라는 분석이 지배적이다.

'반란 임박했나' 공화당 의원들, 밀러 기용·트럼프 정부 부패 등 이례적 공개 비판

트럼프 대통령은 헤그세스 탄핵을 비롯해 기존 정책을 고수하는 데 있어 공화당 내 반대에도 부딪힐 것으로 전망된다. 당장 하원에서 헤그세스 탄핵 결의안을 발의한 의원은 공화당 내 대표적 반트럼프 인사인 토머스 매시(켄터키)다. 그는 ABC에 9일 탄핵 결의안을 재발의할 예정이라고 밝혔다. 결의안 발의 땐 지도부는 이틀 내 표결 일정을 잡아야 한다.

매시 의원은 해당 결의안을 9월에도 발의한 바 있다. 그는 헤그세스에 의회 승인 없이 90일 이상 이란에서 무력 충돌을 지속해 1973년 전쟁권한법을 위반하고 마약 밀매 의심선에 대한 폭격으로 초법적 살인을 저질렀다는 혐의 등을 제기했다.

트럼프 대통령이 백악관 비서실장에 밀러를 기용한 데 대해서도 공화당에서 이례적인 공개 비판 목소리가 나왔다. 말린 스터츠먼 공화당 하원의원(인디애나)은 8일 밀러가 해고돼야 한다고 보냐는 CNN 질문에 "그렇다"고 답하며 밀러를 비서실장에 앉힌 건 "큰 실수"라고 말했다. 그는 "팀이 지난주와 같이 처참히 패배했다면 해고가 뒤따라야 한다"며 밀러 등 백악관 고위직들이 물러나야 한다고 강조했다. 스터츠먼 의원은 밀러는 "중서부 사람들에게 인기가 없다"며 "사람들은 그의 말투를 싫어하고 이민에 대해 더 나은 해법을 제시하지 못했다고 본다"고 덧붙였다.

트럼프 정부 부패에 대한 지적도 공화당 내부에서 공개적으로 제기됐다. <파이낸셜타임스>(FT)를 보면 론 존슨 공화당 상원의원(위스콘신)은 7일 미 폭스뉴스에 켈리 민스 전 백악관 보건 고문의 폭로를 인용해 "트럼프 행정부 내부"를 포함해 "부패"의 심각성이 "세세하게" 드러났다고 비판했다. 그는 "정부 기관 곳곳에서, 정부가 규제하는 기업에 의해 장악된 채 이런 일이 벌어지고 있다"고 밝혔다. 지난달 고문직에서 물러난 민스는 6일 공개된 팟캐스트에서 트럼프 행정부 고위 참모들이 특정 이익 집단 입맛에 맞춰 보건 정책을 펴고 있다고 비난했다.

CNN은 헤그세스 탄핵을 둘러싼 대립이 "민주당이 트럼프를 견제할 수 있는 능력을 가늠하는 것보다 중간선거 참패가 공화당 내 트럼프 권위를 얼마나 훼손했는지 보여주는 시험대"가 될 것이라고 내다봤다. 제임스 코머 공화당 하원의원(켄터키) 또한 지난6일 헤그세스에 대해 "많은 의문"이 있다며 이란 전쟁에 대한 향후 전략 부재를 지적했다. 방송은 이란 전쟁에 대한 대중 분노로 낙선한 공화당 의원들이 헤그세스와 트럼프 대통령을 지지할 이유가 거의 없다고 봤다.