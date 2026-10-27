강원도·원주시, 실전형 안전한국훈련…민관 협력체계 점검

원주시가 지난 22일 원주양궁장 일원에서 강원특별자치도와 합동으로 '2026년 재난대응 안전한국훈련'을 성공적으로 마무리했다.

원주시와 강원특별자치도의 재난대응 협업 부서를 비롯해 소방, 경찰, 산림청 등 19개 유관기관과 의용소방대, 자율방재단 등 민간단체가 참여했다.

▲2026년 재난대응 안전한국훈련. ⓒ원주시

원주양궁장 인근에서 발생한 화재가 산림으로 확산하는 복합재난 상황을 가정해 인명구조, 산불진화, 주민대피, 응급복구 등 전 과정을 실전처럼 진행했다.

원주시는 재난안전대책본부와 재난 현장을 실시간으로 연계한 통합훈련을 실시했다.

재난 상황에 따른 신속한 상황판단, 의사결정, 현장 대응상황 공유, 유관기관 간 협업체계를 종합적으로 점검했다.

특히 강원특별자치도와 원주시 간 재난 상황 공유와 공동 대응체계를 확인하며 광역·기초자치단체 간 긴밀한 협력의 중요성을 재확인했다.

▲2026년 재난대응 안전한국훈련. ⓒ원주시

훈련에서는 산불 확산에 따른 주민대피와 인명구조는 물론 산불진화헬기 추락으로 인한 추가 피해 발생 등 예측하기 어려운 돌발 상황을 부여해 복합적인 위기 대응 능력을 강화했다.

아울러 재난관리자원의 동원 및 지원체계를 점검해 민관 협력 기반의 재난대응 역량을 높였다.

시민들이 훈련 과정을 직접 참관하고 재난대응 활동을 살펴볼 수 있도록 국민체험단도 운영했다.

원주시는 이를 통해 재난대응체계에 대한 시민들의 이해와 관심을 높이는 계기를 마련했다.

원주시는 이번 훈련 결과를 면밀히 분석해 강원특별자치도 및 유관기관과의 협력체계와 재난대응 매뉴얼을 지속해서 보완할 계획이다.

구자열 원주시장은 "강원특별자치도, 원주시, 유관기관 및 민간단체가 함께 대형 산불 등 복합재난에 대비한 협력체계와 현장 대응능력을 점검하는 뜻깊은 기회였다"며 "앞으로도 긴밀한 협력체계를 유지하고 실전 중심의 재난대응훈련을 지속해서 실시해 시민의 생명과 재산을 보호하겠다"고 밝혔다.