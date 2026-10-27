양구군, 산불전문예방진화대 조기 배치

양구군이 가을철 산불 발생 위험에 선제적으로 대응하기 위해 지난 19일부터 산불전문예방진화대를 조기 배치하고 본격적인 예방 활동에 들어갔다.

오는 11월 2일부터 시작하는 가을철 산불조심기간에 앞서 위험요인을 사전에 점검하고 산불 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 체계를 갖추기 위해서다.

▲산불전문예방진화대를 조기 배치. ⓒ양구군

산불전문예방진화대는 오는 12월 30일까지 산불취약지역을 중심으로 감시활동을 벌이는 한편 화목보일러 사용 가구를 대상으로 일제조사와 점검을 실시해 위험요인을 사전에 확인한다.

정보 접근이 상대적으로 어려운 고령층을 대상으로 맞춤형 산불예방 캠페인을 추진하고 진화대원들의 안전한 현장 활동을 위한 안전교육도 진행한다.

양구군은 가을철 산불조심기간인 11월 2일부터 12월 15일까지 본청과 5개 읍·면 등 총 6개소에 산불방지대책본부를 운영하며 본격적인 산불방지체제에 돌입한다.

▲산불전문예방진화대를 조기 배치. ⓒ양구군

이와 함께 22개리 5,743ha를 입산통제구역으로 지정한다.

산불전문진화대원, 감시원, 인화물질 제거반 등 69명을 배치해 산불취약지역과 주요 등산로 입구를 중심으로 예방활동을 강화한다.

양구·인제 공동임차 산불진화헬기도 12월 21일까지 배치해 산불 발생 시 신속한 초동 진화를 지원한다.

산림 인접지역에서는 농업부산물 파쇄 지원도 실시한다. 희망 농가는 읍·면사무소 환경개발팀을 통해 신청할 수 있다.

정영희 양구군 생태산림과장은 "가을철 산불조심기간에 앞서 산불전문예방진화대를 조기 배치해 위험요인을 사전에 점검하고 예방활동을 강화하고 있다"며 "산불취약지역 감시와 화목보일러 점검 등 선제적인 대응을 통해 산불 발생을 최소화하고 신속한 대응체계를 유지하겠다"고 말했다.