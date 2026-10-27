강원랜드 방문객 상권으로 끌어들인다…정선군, 8억 투입 인도교 신설

정선군이 사북읍 '풍요로운 빛의 도시' 조성사업의 하나로 주요 시설 간 접근성을 높이고 상권을 활성화하기 위해 사북 시가지 인도교 설치사업을 추진한다.

정선군은 그동안 사북읍 발전과 강원랜드 방문객의 지역 유입을 위해 별빛공원, 경관데크로드, 분수공원 등 다양한 경관시설을 조성해 왔다.

▲사북시가지. ⓒ정선군

정선군은 기존 시설의 활용도를 높이고 사북시장과 청년몰 등 주요 거점을 찾는 주민과 관광객의 보행 환경을 개선하기 위해 이번 인도교 설치를 결정했다.

정선군은 도비를 포함해 총 8억 원을 투입하여 별빛공원 일원에 길이 35m 규모의 인도교 1개를 건설한다.

인도교는 공원과 주변 시가지 사이의 보행 접근성을 높여 사북시장과 청년몰을 찾는 방문객이 주변 공간을 더 편리하게 이동할 수 있도록 돕는다.

이와 함께 정선군은 도비를 포함한 총 2억 원을 투입해 별빛공원 정비사업을 추진하고 지난 8월 완료했다.

기존 디스플레이 난간을 철거한 뒤 울타리를 설치하고 휴게공간을 재배치해 광장 이용환경을 대폭 개선했다.

주민 축제와 각종 행사가 열리는 별빛공원은 앞으로도 광장 활용 특성과 주민 이용 여건을 고려해 운영할 방침이다.

정선군은 그동안 650거리 시범사업, 지장천 별빛공원 조성, 650거리 경관조형물 제작·설치, 지장천 경관데크로드, 사북 물빛 분수공원 조성 등 사북읍의 주요 경관사업을 지속해서 추진해 왔다.

정선군은 이번 인도교 설치와 별빛광장 정비를 통해 기존 시설을 보완하고 사북시장과 청년몰 등 지역 상권으로 방문객 유입이 크게 늘어날 것으로 기대한다.

최승자 정선군 전략산업과장은 "사북읍의 주요 경관시설과 지역 상권이 함께 활기를 띨 수 있도록 주민과 관광객의 이용 여건을 세심하게 살펴 사업을 추진하겠다"며 "사북읍을 찾는 방문객이 지역의 다양한 공간을 경험하고 지역 상권 이용으로 이어질 수 있도록 시설을 정비하겠다"고 말했다.