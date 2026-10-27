조선시대 액막이 풍속과 핼러윈의 만남…동홍천 마을 야행 축제

홍천군 화촌면 동홍천 마을에서 오는 30일부터 11월 1일까지 홍천 고인돌 캠핑장을 무대로 '동홍천 마을 핼러윈 야행 축제'가 열린다.

올해로 3회째를 맞는 이번 축제는 홍천군 소규모 농촌 축제 지원사업으로 개최한다.

▲2025년 행사 모습. ⓒ홍천군

홍천 농촌 문화 터미널은 전문가 컨설팅을 통해 마을 자원을 살린 축제 기획과 운영을 지원하고 있다.

동홍천 마을은 마을에서 직접 재배한 호박과 핼러윈을 결합한 주제를 이어가며 해마다 색다른 즐길 거리를 선보이고 있다.

특히 올해는 조선시대 '경신수야' 풍속을 고인돌과 핼러윈에 접목해 야간 미션으로 풀어낸다.

경신수야는 사람이 잠든 사이 몸속의 삼시충이 하늘에 올라 자신의 죄를 고한다고 믿어 경신일 밤을 잠들지 않고 지새우던 풍속이다.

참가자들은 밤을 지킨다는 의미를 살려 마을의 수호자가 되어 부적 조각을 모으고 암호를 풀며 자정 무렵 액막이 타종과 수호자 인증식으로 여정을 마무리한다.

주요 프로그램은 31일에 진행한다.

낮에는 삼시충 초상화 그리기, 호박 양초 만들기, 호박엿 시식, 의상 대여·페이스페인팅 등 체험 부스를 운영한다.

저녁에는 호박 요리로 차린 핼러윈 디너 파티, 호박 이벤트, 코스프레 경연, 매직쇼 등이 이어진다.

▲동홍천 마을 핼러윈 야행 축제. ⓒ홍천군

축제가 열리는 홍천 고인돌 캠핑장은 옛 학교 터를 활용한 공간이다.

주민들이 가꾼 교정에 마을의 호박과 고인돌 이야기가 더해지며 농촌의 일상과 역사가 축제 무대로 변신한다.

이번 축제는 농림축산식품부 공모 사업인 '홍천군 농촌 크리에이투어 지원사업'과 연계해 축제, 숙박, 마을 탐방을 결합한 2박 3일 여행 상품으로도 운영한다.

해당 연계 숙박 상품은 판매 시작 직후 매진되었으며 대기 문의가 이어지고 있다.

참가자들은 축제 다음 날 트랙터 마차를 타고 고인돌과 마을 역사를 둘러볼 예정이다.

홍천군 관계자는 "소규모 농촌 축제와 농촌 크리에이투어 연계를 통해 마을 농산물과 문화가 방문과 체류로 이어지고 있다"며 "주민들이 축제를 꾸준히 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.