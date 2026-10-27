광명시, 빛마루도서관 내달 3일 개관…독서·문화 공간 확충

경기 광명시 광명동에 책과 문화, 다양한 체험을 함께 즐길 수 있는 공공도서관이 문을 연다. 인공지능(AI) 도서 추천과 실감형 체험 공간 등을 갖춰 어린이부터 어르신까지 모든 세대가 이용할 수 있는 지역 문화공간으로 운영될 예정이다.

광명시는 다음 달 3일 광명3동 생활문화복합센터 5·6층에 일곱 번째 공공도서관인 빛마루도서관을 개관한다고 27일 밝혔다.

▲빛마루도서관 내부 ⓒ광명시

빛마루도서관은 연면적 1839㎡ 규모로, 장서 1만3000여 권과 열람석 86석을 갖췄다. 일반자료실과 어린이자료실, 유아자료실은 물론 정보 검색과 인터넷 이용이 가능한 디지털 공간도 마련했다.

특히 인공지능(AI) 북큐레이션 시스템을 도입해 이용자의 취향과 관심사, 독서 목적에 맞는 책을 추천한다. 실감놀이터에서는 확장현실(XR) 체험과 미술 융합 활동, 증강현실(AR) 독서 체험을 즐길 수 있으며, 어린이창작공간에서는 다양한 재료를 활용해 창작 활동을 할 수 있다.

6층에는 동아리실과 문화교실, 다목적 강당, 휴게공간 등을 조성했다. 시는 작가와 분야별 전문가 강연, 독서문화 강좌, 가족 문화공연 등을 운영해 시민들의 독서와 문화예술 활동을 지원할 계획이다.

시는 이번 도서관 개관으로 공공도서관 접근성이 부족했던 광명동 일대 주민들의 이용 편의가 높아질 것으로 기대하고 있다. 광명2·3·4동의 재개발·재건축에 따른 인구 증가와 독서문화 서비스 수요에도 대응할 방침이다.

박승원 시장은 “빛마루도서관 개관으로 도서관 이용이 어려웠던 광명동 지역에 시민들이 책과 문화를 가까이에서 누릴 수 있는 공간을 마련하게 됐다”며 “모든 세대가 함께 배우고 소통하며 성장할 수 있도록 독서문화 기반을 넓혀 나가겠다”고 말했다.

도서관 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 10시까지, 주말 오전 9시부터 오후 5시까지다. 매주 월요일과 법정공휴일은 휴관한다.