남종섭 의장, 지방의회 협력 강화 '전국 지방의원 평의회' 구성 제안

남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당·용인3)이 전국 광역·기초의원 2400여 명과 함께 지방의회법의 연내 제정을 촉구했다.

27일 도의회에 따르면 대한민국시도의회의장협의회와 대한민국시군자치구의회의장협의회는 이날 국회 본관 앞에서 ‘전국 지방의원대회’를 개최했다. 이날 행사에는 남 의장을 비롯한 전국 지방의원과 국회의원 등이 참석해 지방의회법 제정의 필요성을 강조했다.

▲ 남종섭 경기도의회 의장이 27일 국회에서 열린 ‘전국 지방의원대회’에서 발언을 하고 있다. ⓒ경기도의회

참석자들은 지방의회법 연내 제정과 조직권·예산편성권 보장, 자체 감사기구 설치 근거 마련, 정책지원 전문인력 확대, 전문위원 정수 현실화 등을 담은 공동 결의문을 채택하고 국회의 책임 있는 결단을 촉구했다.

남 의장은 전국 지방의회의 협력체계를 강화하기 위한 ‘전국 지방의원 평의회’ 구성도 제안했다. 그는 “이번 정기국회에서 반드시 지방의회법을 제정해 올해가 지방의회법 제정의 원년이 되도록 국회가 책임 있는 결단을 내려야 한다”고 말했다.

한편, 남 의장은 이날 국회의원회관에서 열린 ‘주민주권 실현, 지방의회법에서 길을 찾다’ 정책세미나에도 참석해 지방의회법 제정의 필요성과 주민주권 강화 방안을 논의했다.