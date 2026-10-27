한종문 강원도의회 예결위원장 "꼭 필요한 만큼 배분이 좋은 예산"

강원특별자치도의회 예산결산특별위원회가 27일 철원군 한탄리버스파호텔 한탄강홀에서 강원특별자치도 및 강원특별자치도교육청 예산관계관 등이 참석한 가운데 2027년도 예산안 사전설명회를 개최했다.
이번 설명회에서 예결특위 위원들은 강원특별자치도와 강원특별자치도교육청 관계관으로부터 2027년도 재정여건·예산편성 방향·주요 사업 등에 대한 설명을 들었다.
이어 2027년도 주요 현안에 대한 정보를 공유하기 위해 질의응답 시간을 가졌다.
한종문 예결특위 위원장은 "한정된 재원 속에서 무엇을 더하고 무엇을 조정할 것인지, 그 선택의 기준은 결국 도민에게 돌아가는 실질적인 효과여야 한다"고 말했다.
이어 "좋은 예산은 많은 사업을 담은 예산이 아니라 꼭 필요한 곳에 필요한 만큼의 재원을 배분한 예산이다. 2027년도 예산안이 그러한 원칙에 부합하는지 면밀히 검토하겠다"고 덧붙였다.
2027년도 예산안 종합심사는 오는 11월 30일부터 7일간 진행될 예정이다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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