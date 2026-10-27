한종문 강원도의회 예결위원장 "꼭 필요한 만큼 배분이 좋은 예산"

강원특별자치도의회 예산결산특별위원회가 27일 철원군 한탄리버스파호텔 한탄강홀에서 강원특별자치도 및 강원특별자치도교육청 예산관계관 등이 참석한 가운데 2027년도 예산안 사전설명회를 개최했다.

이번 설명회에서 예결특위 위원들은 강원특별자치도와 강원특별자치도교육청 관계관으로부터 2027년도 재정여건·예산편성 방향·주요 사업 등에 대한 설명을 들었다.

▲한종문 강원특별자치도의회 예산결산특별위원회 위원장. ⓒ강원특별자치도의회

이어 2027년도 주요 현안에 대한 정보를 공유하기 위해 질의응답 시간을 가졌다.

한종문 예결특위 위원장은 "한정된 재원 속에서 무엇을 더하고 무엇을 조정할 것인지, 그 선택의 기준은 결국 도민에게 돌아가는 실질적인 효과여야 한다"고 말했다.

▲2027년도 예산안 사전설명회. ⓒ강원특별자치도의회

이어 "좋은 예산은 많은 사업을 담은 예산이 아니라 꼭 필요한 곳에 필요한 만큼의 재원을 배분한 예산이다. 2027년도 예산안이 그러한 원칙에 부합하는지 면밀히 검토하겠다"고 덧붙였다.

2027년도 예산안 종합심사는 오는 11월 30일부터 7일간 진행될 예정이다.