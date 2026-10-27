전국 지방의원 국회 집결…박길선 강원도의장 "지방의회법 연내 제정을"

강원특별자치도의회가 27일 국회의사당 계단에서 열린 지방의회법 연내 제정 촉구를 위한 전국 지방의회의원대회에 참석해 지방의회의 독립성과 자율성 강화를 위한 법률 제정을 촉구했다.

이번 대회는 대한민국시도의회의장협의회와 대한민국시군자치구의회의장협의회가 공동 주관했다.

▲지방의회법 연내 제정 촉구를 위한 전국 지방의회의원대회. ⓒ강원특별자치도의회

전국 지방의회의원 1700여 명이 참석해 지방의회법 제정의 필요성을 알리고 국회의 조속한 입법을 요청했다.

강원특별자치도의회에서는 박길선 의장을 비롯한 도의원들이 참석했다.

도의원들은 지방의회가 주민의 대표기관으로서 역할을 충실히 수행할 수 있도록 제도적 기반을 마련해야 한다는 데 뜻을 모았다.

이날 대회에서는 국회의원 지지발언, 지방의원 연대발언, 공동결의문 낭독, 결의구호 제창 및 퍼포먼스 등을 진행했다.

참석자들은 지방의회법의 연내 제정을 위한 국회의 적극적인 논의와 입법을 요구했다.

박길선 강원특별자치도의회 의장은 "지방의회가 주민의 목소리를 정책에 반영하고 집행기관을 충실히 견제·감시하기 위해서는 그 역할에 걸맞은 제도적 기반이 필요하다"며 "지방의회법이 올해 안에 제정될 수 있도록 전국 지방의회와 힘을 모으겠다"고 말했다.