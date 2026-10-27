삼척·동해 국비 200억 확보…강원 첫 수소도시 조성 본격화

강원특별자치도가 삼척시와 동해시를 잇는 도내 첫 수소도시 조성 사업을 본격화한다.

강원도는 삼척시와 동해시가 국토교통부 주관 2027년 수소도시 조성사업 대상지에 최종 선정돼 국비 200억 원을 확보했다고 밝혔다.

▲삼척·동해 수소도시 사업 계획. ⓒ강원특별자치도

사업은 내년 마스터플랜 수립을 시작으로 본격 추진된다.

수소도시 조성사업은 도시 내 수소 생산·이송·저장·활용 인프라를 구축해 주거·교통·산업 분야에 활용하는 사업이다.

이번 사업에는 2027년부터 2030년까지 4년간 총사업비 400억 원이 투입된다.

강원도는 삼척시와 동해시 일원에 수소 생산·공급·이송·저장·활용, 안전관리 기반시설 등을 종합적으로 구축한다.

내년에는 국비 5억 원을 포함해 총 10억 원을 투입하여 수소도시 마스터플랜을 수립할 예정이다.

강원도는 기존에 삼척시와 동해시에 구축했거나 추진 중인 인프라를 하나의 공급망으로 연계해 완결형 도시형 수소 생태계를 완성할 방침이다.

생산 분야에서는 하루 1.3톤 규모의 개질수소 생산시설을 추가 구축하고 동해시에서 구축 중인 태양광 수전해 생산시설의 그린수소도 함께 활용한다.

이송·저장 분야에서는 2.5km 길이의 수소배관과 1톤급 수소 저장·출하시설을 조성하여 수요처에 수소를 공급한다.

활용 분야에서는 삼척시 내 수영장, 경로당, 수소타운하우스 등에 수소연료전지를 설치해 생활 에너지를 제공한다.

수소특화산업단지에는 연료전지와 수소엔진을 결합한 수소복합발전시스템을 구축하여 산업적 활용도를 높인다.

손창환 강원도 제2청사 글로벌본부장은 "삼척시와 동해시는 수소 생산과 저장·운송 산업 기반이 지속해서 확충되는 지역이다"며 "이번 선정으로 개별 구축해 온 인프라를 유기적으로 연결해 시민 생활과 산업 현장에서 직접 활용할 기반을 마련했다"고 말했다.

이어 "삼척시와 동해시를 수소 전주기를 아우르는 국내 대표 수소산업 거점으로 육성하고 기업 유치와 지역산업 활성화로 이어지도록 차질 없이 추진하겠다"고 강조했다.