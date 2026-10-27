입지부터 인허가·보조금까지…강원도, 기업 유치 밀착 지원

강원특별자치도가 도내 투자의향기업을 대상으로 맞춤형 투자 지원에 나섰다.

강원도는 27일 강원대학교 춘천캠퍼스 산학연혁신허브에서 도내 투자의향기업 등을 대상으로 강원기업 2026 투자촉진 설명회를 개최했다.

▲강원기업 2026 투자촉진 설명회. ⓒ강원특별자치도

이번 설명회에는 유바이오로직스, 미코세라믹스, 한화제약 등 투자를 계획 중인 기업 관계자와 강원테크노파크, 강원특별자치도경제진흥원, 강원특별자치도 및 시·군 관계자 등 60여 명이 참석했다.

행사에서는 강원특별자치도의 투자촉진 시책과 지역산업진흥 관련 도 출연기관 지원 사업이 소개됐다.

사전 신청 기업을 대상으로 맞춤형 일대일 상담도 진행됐다.

강원특별자치도와 시·군은 입지 정보, 인허가, 투자협약, 투자보조금 지원기준 및 절차 등 기업의 투자계획 수립 전반을 안내했다.

강원테크노파크는 연구개발, 혁신금융, 디지털 전환 등 지역산업 육성을 위한 정부와 도의 지원 사업을 다각도로 설명했다.

강원특별자치도경제진흥원은 일자리 정보 제공과 맞춤형 인재 양성 등 지역 기업의 구인난 해소를 위한 고용지원 사업을 안내하고 상담을 진행했다.

특히 이번 설명회에서는 관계기관 합동 투자 상담을 통해 기업들이 투자계획 수립과 실행 과정에서 겪는 고충 사례를 사전에 파악했다.

강원도는 파악된 애로사항을 관계기관 협업을 통해 적기에 해소되도록 밀착 지원할 방침이다.

추가 자문이 필요한 기업은 사전 협의를 거쳐 경영 컨설팅 전문기관과 연계하고 개별 기업의 투자계획 고도화까지 적극적으로 도울 계획이다.

한영선 강원특별자치도 산업국장은 "이번 설명회를 통해 도내 투자기업들이 겪었던 어려움이 상당 부분 해소될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 기업하기 가장 좋은 강원특별자치도 조성에 힘써 나가겠다"고 말했다.