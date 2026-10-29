돌보던 이가 숨진 뒤 노동자는 어떤 시간을 보낼까?

최은영의 소설 <밝은 밤>은 세대를 건너 떠난 이들을 기억하고, 그 기억을 다른 이와 나누는 이야기다. 누군가 세상을 떠났다고 해서 그와 맺은 관계까지 사라지지는 않는다. 남겨진 사람들은 기억을 통해 떠난 이와의 관계를 이어간다. 그렇다면 매일 누군가의 끼니를 챙기고 몸을 씻기며 일상을 함께해 온 돌봄 노동자에게 돌봄 대상자의 죽음은 어떤 경험일까?

노인과 중증 질환자를 돌보는 현장에서 대상자의 죽음은 드문 일이 아니다. 그러나 그 곁을 지킨 돌봄 노동자의 상실은 좀처럼 이야기되지 않는다. 대상자가 사망하면 돌봄 계약은 끝나고, 노동자는 곧바로 다음 대상자를 맡거나 새 일자리를 찾아야 한다. 오늘은 돌봄 대상자의 죽음이 돌봄 노동자에게 어떤 의미인지, 그리고 이를 둘러싼 기관의 대응은 어떠한지 살펴본 두 편의 연구를 소개하고자 한다(☞논문 바로가기 1 : 재가 돌봄 노동자는 대상자의 죽음을 직업적으로, 개인적으로 어떻게 경험하는가? 체계적 문헌고찰과 메타합성 / ☞논문 바로가기2: 대상자의 죽음이 재가 돌봄 노동자에게 미치는 영향을 줄이기 위한 개입: 고용주의 관점).

먼저 소개할 연구는 돌봄 대상자의 죽음이 재가 돌봄 노동자에게 미치는 영향을 살펴보기 위해 체계적 문헌고찰과 질적 메타합성을 수행한 2024년 핀들리와 로버트슨(Findlay & Robertson)의 연구다. 연구진은 5개 학술 데이터베이스를 검색해 최종적으로 8편의 논문을 선정했으며, 이 논문들이 다룬 5개 연구, 총 155명의 돌봄 노동자 경험을 종합해 네 가지 주제를 도출했다.

첫째는 개인적인 슬픔이다. 돌봄 노동자들은 대상자의 죽음 이후 슬픔과 상실감을 겪었고, 이는 정서적 어려움뿐 아니라 신체 증상으로도 나타났다. 그 양상은 대상자와 어떤 관계를 맺어 왔는지에 따라 달랐다.

둘째 돌봄 노동자의 슬픔은 사회적·조직적으로 충분히 인정받지 못하는 '박탈된 애도'의 양상을 보였다. 돌봄 대상자와의 관계가 직업적 관계로 인식되면서, 노동자가 경험하는 상실의 의미가 충분히 인정되지 않거나 슬픔을 표현할 기회가 제한되기도 했다.

셋째 돌봄 노동자들은 자신의 정서적 회복과 조직의 업무 요구 사이에서 갈등을 경험했다. 대상자의 죽음 이후 휴식이 필요하더라도 경제적 이유로 새로운 돌봄 업무를 시작해야 하거나, 업무와 관련된 기대 때문에 자신의 감정을 돌볼 시간을 갖기 어려웠다.

넷째 돌봄 노동자들은 대상자의 죽음 이후 정서적 지지와 실질적인 지원이 필요했지만, 이러한 요구가 조직 차원에서 충분히 충족되지 못하는 경우가 있었다.

연구진은 대상자의 죽음이 돌봄 노동자에게 개인적으로나 직업적으로나 여러 영향을 미치지만, 이러한 영향이 고용기관에서 일관되게 인식되거나 적절한 지원으로 이어지지 못하고 있다고 지적했다. 특히 돌봄 노동자의 상실 경험은 개인의 감정적 반응에 그치지 않고, 조직의 업무 요구와 고용조건, 경제적 상황에 따라 더욱 복잡해질 수 있음을 보여주었다.

그렇다면 돌봄 기관은 대상자가 사망한 뒤 노동자가 겪는 어려움에 어떻게 대응하고 있을까? 이 질문을 다룬 것이 추이(Tsui)와 동료들의 두 번째 연구다. 연구진은 대상자 사망 이후 노동자 지원을 돕거나 가로막는 조직적 요인을 찾기 위해 미국 뉴욕시 재가돌봄기관 8곳의 관리자와 주요 관계자를 심층 면접했다. 기관들은 휴식 부여, 새로운 대상자 배정, 정서적 지원, 교육 등 여러 방식으로 대응하고 있었지만, 대부분은 개별 상황에 따라 이루어지는 비공식적이고 사후적인 지원에 머물렀다.

관리자들도 대상자의 죽음이 노동자에게 정서적 부담과 고용 불안을 가져올 수 있다는 점은 알고 있었다. 재가 돌봄에서 대상자의 죽음은 곧 일감과 소득의 상실로 이어질 수 있기 때문이다. 이들은 노동자를 위한 지원이 더 필요하다는 데 대체로 동의했지만, 지속가능한 재정과 정책 자원이 부족해 이를 체계적으로 제공하기 어렵다고 토로했다.

연구진은 이를 바탕으로 돌봄 노동자의 임금과 유급휴가, 정서적 지원 서비스를 뒷받침할 재정 투자가 필요하다고 제안한다. 돌봄 노동자의 애도와 회복을 개인이 알아서 감당할 감정 관리의 문제로 볼 것이 아니라, 쉼과 지원을 보장하는 조직적·제도적 조건의 문제로 다뤄야 한다는 것이다.

이러한 문제의식은 한국의 돌봄 현장에도 적용할 필요가 있다. 요양보호사와 간병노동자는 대상자가 사망한 뒤 어떤 정서적·직업적 경험을 할까? 돌봄 노동자가 상실 이후 충분히 회복하고 다음 돌봄을 이어갈 수 있도록 지금 우리 제도는 무엇을 제공하고 있으며, 무엇을 놓치고 있을까? 이 질문들에 답하기 위한 연구와 사회적 논의가 더 필요하다.

우리는 돌봄 노동자에게 대상자의 삶을 존중하고 마지막 순간까지 존엄을 지켜 주기를 기대한다. 그러나 정작 그 마지막을 함께한 사람의 상실에는 관심을 두지 않는다. 대상자의 죽음과 함께 돌봄 계약은 끝나지만, 그를 돌보았던 사람의 슬픔까지 그렇게 끝나지는 않는다. <밝은 밤>의 인물들이 떠난 이를 기억하며 관계를 이어갔듯, 돌봄 노동자에게도 떠난 이를 애도할 자리가 필요하다. 돌봄받는 사람의 존엄만큼 돌보는 사람에게도 슬퍼할 시간과 회복할 권리가 보장되고 있는지 물을 수 있어야 한다.

*서지 정보

Findlay GM, Robertson N. (2024). How do home care workers experience a client’s death, professionally and personally? A systematic review and meta-synthesis. Omega: Journal of Death and Dying. doi:10.1177/00302228241302431

Tsui EK, Franzosa E, Reckrey JM, et al. (2022). Interventions to reduce the impact of client death on home care aides: Employers’perspectives. Journal of Applied Gerontology, 41(2), 332–340. doi:10.1177/0733464821989859