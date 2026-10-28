전남광주 한파주의보에 기온 '뚝'…28일 최저기온 3도

▲전국 곳곳에 추위가 찾아온 22일 강원 인제군 남면 갑둔리 일명 '비밀의 정원' 인근의 물웅덩이가 살짝 얼어있다. 2026.10.22 ⓒ연합뉴스

전남광주 지역에 한파주의보가 떨어지고 아침 기온이 전날보다 최대 10도 가량 큰 폭으로 떨어져 추울 전망이다.

28일 기상청에 따르면 이날부터 오는 28일까지 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 기온이 최저 5도~12도, 최고 18도~20도로 예보돼 평년보다 낮을 예정이다.

전날 오후 9시를 기준으로 전남광주 담양, 장성, 화순, 보성, 광양, 순천, 함평, 영광, 나주, 곡성, 구례, 광주 등 12개 지역에는 한파주의보가 발효중이다.

이날 관측된 지역별 아침 최저기온은 ▲곡성3.5도 ▲영암4.4도 ▲나주 4.2도 ▲화순5.6도 ▲보성6도 ▲담양5.6도 ▲광주6.3도 등이다.

낮 최고기온은 ▲영광14도 ▲목포14도 ▲함평14도 ▲무안14도 ▲신안14도 ▲광주15도 ▲나주15도 ▲장성15도 등으로 예보돼 낮과 밤의 기온차가 클 것으로 내다봤다.

하늘은 대체로 맑겠으나 갑자기 추워진 날씨에 전남광주 내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳도 있을 것으로 관측됐다.

기상청 관계자는 "서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 있겠으니 농작물의 저온 피해가 없도록 보온에 유의하시길 바란다"며 "급격한 기온변화로 인해 면역이 약한 노약자와 어린이는 가급적 야외활동을 자제하는 등 건강관리에 유의해야 한다"고 강조했다.