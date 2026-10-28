전북대병원 직원, 다른 사람 국회 출입증에 사진 붙여 출입 시도하다 적발

ⓒ전북대병원 홈페이지

전북대학교병원 직원이 국회 출입증을 위조해 출입하려다 적발된 사실이 드러났다.

28일 국회 보건복지위원회에 따르면 이만희 위원장은 전날 열린 보건복지부 등 소관 기관 종합감사에서 전북대병원 직원의 국회 출입증 부정 사용 사실을 지적했다.

해당 직원은 성별이 다른 동료 직원의 출입증에 본인의 사진을 붙여 국회에 출입하려다 적발된 것으로 파악됐다.

이 위원장은 최근 보건복지부 소관 기관에서 비슷한 사건이 발생한 점을 꼬집으며 "도저히 묵과할 수 없는 사례"라고 강조했다.

그러면서 "직원들이 기본적인 출입 규정조차 지키지 않는 것은 기관장과 주무부터 관리감독 문제"라며 "관련자에 대한 책임을 물어야 한다"고 지적했다.

이에 정은경 보건복지부 장관은 "산하기관이 불법적인 행위를 한 것에 송구하다"며 "더 철저히 관리감독하겠다"고 답했다.

한편 앞서 지난 21일에는 인구보건복지협회 감사과장이 협회장 명의 국회출입증에 자신의 사진을 붙여 의원회관을 들어가려다 적발된 바 있다.