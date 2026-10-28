고령군의회, 내년도 군정 방향 점검 나서...제316회 임시회 개회

▲고령군의회 제316회 임시회 제1차 본회 모습ⓒ고령군

경북 고령군의회가 2027년도 군정 운영 방향을 점검하고 지역 현안에 대한 의회의 역할을 구체화하기 위한 의정활동에 들어갔다. 내년도 주요 사업의 추진계획과 실효성을 살피고, 군민의 삶에 실질적인 변화를 가져올 정책이 무엇인지 검토하는 데 의정 역량을 집중할 전망이다.

고령군의회(의장 나영완)가 제316회 임시회 제1차 본회의를 열고 오는 29일까지 회기 일정에 돌입했다.

이번 임시회에서는 의원발의 조례안 5건과 규칙안 1건, 고령군수가 제출한 조례안 5건과 현안 4건 등 모두 15건의 안건을 심의한다. 이와 함께 각 실·과·소와 고령문화관광재단 등을 대상으로 2027년도 주요업무보고를 청취하며 내년도 군정의 방향과 주요 사업계획을 살펴볼 예정이다.

이번 회기에서 주목되는 부분은 분야별 제도 개선을 위한 의원들의 입법활동이다. 농업인의 안전부터 의회 운영의 투명성과 공정성, 정신건강 증진에 이르기까지 지역사회와 의정활동 전반을 아우르는 안건들이 상정됐다.

손형순 의원은 농업작업 과정에서 발생할 수 있는 안전재해를 예방하고 농업인의 안전을 지원하기 위해 「고령군 농업작업 안전재해 예방 및 지원에 관한 조례안」을 대표발의했다. 이는 농업 현장의 안전관리 필요성을 제도적으로 뒷받침하고, 농업인이 보다 안전한 환경에서 일할 수 있도록 지원 근거를 마련하는 데 초점을 맞췄다.

김진수 의원은 '고령군의회 의원 행동강령 조례 일부개정조례안'과 '군의회 지방공무원 인사 규칙 일부개정규칙안'을 대표발의, 김광호 의원은 '고령군의회 포상 조례 일부개정조례안'을, 김상남 의원은 '고령군의회의원의 의정활동비 지급 등에 관한 조례 일부개정조례안'을 각각 발의했다.

성원환 의원은 지역 주민의 정신건강 증진을 위한 '고령군 정신건강증진 조례 일부개정조례안'을 대표발의했다. 군민의 안전과 복지, 의회 운영에 필요한 제도적 기반을 살피는 한편, 지역사회가 직면한 다양한 과제에 대응하기 위한 입법활동이 이어졌다는 점에서 의미를 더한다.

집행부가 제출한 안건에 대한 심의도 진행된다.

고령군은 '고령군 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례안' 등 조례안 5건과 '2027년도 (재)고령문화관광재단 출연 동의안' 등 현안 4건을 의회에 제출했다. 의원들은 각 안건의 필요성과 정책적 효과, 행정적·재정적 타당성 등을 검토하며 군정 추진의 적정성을 살필 예정이다.

특히 이번 임시회의 핵심 일정인 2027년도 주요업무보고는 내년도 군정 운영의 방향을 가늠하는 동시에 향후 예산안 심사를 준비하는 과정이라는 점에서 관심이 쏠린다. 주요 사업이 지역 실정과 군민의 요구에 부합하는지, 사업계획이 실질적인 성과로 이어질 수 있는지 등을 사전에 점검할 수 있기 때문이다.

고령군의회는 각 부서와 고령문화관광재단의 업무계획을 면밀히 살펴 사업별 추진 필요성과 타당성, 계획의 실효성을 확인하고 정책의 우선순위와 보완 과제를 검토할 계획이다. 이를 통해 향후 예산안 심사에서 보다 구체적이고 실질적인 검토가 이뤄질 수 있도록 한다는 방침이다.

나영완 의장은 개회사를 통해 “고령의 더 나은 내일은 오늘의 책임 있는 선택과 실천에서 시작된다”며 “군민의 목소리를 의정활동의 중심에 두고, 지역의 현안을 세심히 살피며 미래를 준비하는 책임 있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다.

이어 주요업무보고의 중요성을 강조하며 “이번 주요업무보고는 내년도 군정의 방향을 가늠하고, 앞으로 있을 예산안 심사의 기초를 다지는 중요한 자리”며, “주요 사업의 타당성과 실효성을 면밀히 살펴 군민이 체감할 수 있는 정책으로 이어지도록 깊이 있는 논의가 이루어지길 바란다”고 당부했다.

이번 제316회 임시회는 단순한 안건 처리를 넘어 내년도 고령군정의 밑그림을 점검하고 정책의 우선순위를 구체화하는 자리다. 주요업무보고와 안건 심의 과정에서 제기되는 문제점과 개선 의견이 향후 사업계획 및 예산 편성에 얼마나 충실하게 반영될지가 중요한 관전 지점이다.

군민의 목소리를 정책에 반영하고 행정의 책임성을 높이는 것은 지방의회의 핵심 역할이며, 고령군의회가 이번 임시회를 통해 지역 현안에 대한 실질적인 대안을 제시하고, 군민이 체감할 수 있는 성과로 이어지는 의정활동을 펼칠 수 있을지 주목된다.