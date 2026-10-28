경기도, '코리아 그랜드 페스티벌' 지역화폐 결제 시 5% 추가 캐시백

경기도가 ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 기간 경기지역화폐 이용자에게 5% 추가 캐시백을 제공해 지역 소비 활성화에 나선다.

도는 오는 29일부터 다음 달 15일까지 경기지역화폐로 결제하는 이용자에게 기존 시군별 인센티브와 별도로 5% 추가 캐시백을 지급한다고 28일 밝혔다.

▲경기도청 ⓒ경기도

이번 지원은 정부가 추진하는 국가 단위 소비촉진 행사인 ‘코리아 그랜드 페스티벌’과 연계해 마련됐다. 도는 지역화폐 이용 혜택을 확대해 소비자의 지출 부담을 덜고, 지역 내 소비를 유도해 골목상권과 소상공인에게 활력을 불어넣는다는 계획이다.

행사 종료일은 다음 달 15일로 동일하지만, 시군별로 지원 시작일은 다를 수 있다. 예산이 소진되면 행사가 조기 종료될 수 있어 이용자는 사전에 해당 시군 담당부서를 통해 시행 일정과 지원 여부를 확인해야 한다.

남궁웅 도 지역금융과장은 “지역화폐 추가 캐시백 지원을 통해 도내 골목상권에 활력을 불어넣고, 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인들에게 실질적인 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.

한편 ‘코리아 그랜드 페스티벌’은 코리아 세일 페스타와 숙박세일 페스타, 동행축제, 농축산물·수산물 할인행사, 우체국 쇼핑 프로모션, 코리아 듀티 프리 페스타 등 각 부처가 추진하는 할인행사와 상품권·쿠폰 등 소비촉진 정책을 통합한 국가 단위 소비축제다.