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선관위 특검, '투표지 검증' 올공 경기장 진입…부정선거 시위대 항의도
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선관위 특검, '투표지 검증' 올공 경기장 진입…부정선거 시위대 항의도

투표지, CCTV 영상 확보하고 위변조 여부 등 확인하기로

최용락 기자  |  기사입력 2026.10.28. 11:01:23

6.3 지방선거 투표지 부족 사태를 수사 중인 선거관리위원회 특검이 투표지 임의검증을 위해 올림픽공원 핸드볼경기장에 진입했다.

특검 투표지 검증단은 28일 서울 송파 올림픽공원 핸드볼경기장에 진입해 보관 중인 송파구 투표지 약 247만 장과 현장 CCTV 영상에 대한 임의검증에 돌입했다.

특검은 투표지 수, 위변조 여부, 투개표 장비 이상 유무 등을 점검할 예정이다.

국회가 선정한 참관인과 여야 국회의원 등 100명 가량, 언론인 50여 명이 관중석에서 이 과정을 지켜보게 된다.

선관위 직원도 500명 정도 투입됐다. 이들은 투표지 수량 확인 등 보조 업무만 맡기로 했다.

한편 이날 올림픽공원 앞에는 500여 명의 시위대가 모여 "부정선거 재선거 당일투표 수개표", "선관위 구속" 등 구호를 외쳤다. 일부 시위자는 "선관위는 범죄자다", "나와" 등 소리를 질렀다. 욕설을 하는 이도 있었다. 시위대 안에서도 '부정선거 구호 왜 안 외치나', '평소에 나왔나' 등 서로 설전을 벌이는 이들이 있었다. 다만 특검과 시위대 간 물리적 충돌은 없었다.

▲27일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 선거관리위원회 특별검사팀 관계자들이 6·3 지방선거 당시 발생한 투표용지 부족 사태 등과 관련해 압수수색을 하기 위해 내부로 향하고 있다. ⓒ연합뉴스

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최용락

최용락 기자

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내 집은 아니어도 되니 이사 걱정 없이 살 수 있는 집, 잘릴 걱정하지 않아도 되고 충분한 문화생활을 할 수 있는 임금과 여가를 보장하는 직장, 아니라고 생각하는 일에 아니라고 말할 수 있는 나, 모든 사람이 이 정도쯤이야 쉽게 이루고 사는 세상을 꿈꿉니다.

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