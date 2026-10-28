선관위 특검, '투표지 검증' 올공 경기장 진입…부정선거 시위대 항의도

6.3 지방선거 투표지 부족 사태를 수사 중인 선거관리위원회 특검이 투표지 임의검증을 위해 올림픽공원 핸드볼경기장에 진입했다.

특검 투표지 검증단은 28일 서울 송파 올림픽공원 핸드볼경기장에 진입해 보관 중인 송파구 투표지 약 247만 장과 현장 CCTV 영상에 대한 임의검증에 돌입했다.

특검은 투표지 수, 위변조 여부, 투개표 장비 이상 유무 등을 점검할 예정이다.

국회가 선정한 참관인과 여야 국회의원 등 100명 가량, 언론인 50여 명이 관중석에서 이 과정을 지켜보게 된다.

선관위 직원도 500명 정도 투입됐다. 이들은 투표지 수량 확인 등 보조 업무만 맡기로 했다.

한편 이날 올림픽공원 앞에는 500여 명의 시위대가 모여 "부정선거 재선거 당일투표 수개표", "선관위 구속" 등 구호를 외쳤다. 일부 시위자는 "선관위는 범죄자다", "나와" 등 소리를 질렀다. 욕설을 하는 이도 있었다. 시위대 안에서도 '부정선거 구호 왜 안 외치나', '평소에 나왔나' 등 서로 설전을 벌이는 이들이 있었다. 다만 특검과 시위대 간 물리적 충돌은 없었다.